Dünya Emine Erdoğandan insani yardım vurgusu
AMERİKA

Emine Erdoğan'dan 'insani yardım' vurgusu

SETA Washington DC Şubesinin düzenlediği "Günümüzdeki İnsani Sınamalara Karşı Türkiye'nin Rolü" başlıklı panele katılan Emine Erdoğan, mülteciler, insani yardım ve Türkiye örneği konularında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin insani yardım vizyonu kredilere değil, tam anlamıyla insani yardıma dayanmaktadır. Türkiye'yi, insani yardım konusunda milli gelire oranla birinci yapan da bu hesapsız kitapsız cömertliktir" şeklinde konuştu. Türk insanının tarihten gelen vakıf geleneği ile güçlendirdiği paylaşımcı karakteri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye uluslararası toplumun yükünü sırtlayan bir ülke haline getirmiştir" dedi.

Haber Merkezi AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye'nin insani yardım vizyonu kredilere değil, tam anlamıyla insani yardıma dayanmaktadır. Türkiye'yi, insani yardım konusunda milli gelire oranla birinci yapan da bu hesapsız kitapsız cömertliktir." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington DC Şubesinin düzenlediği "Günümüzdeki İnsani Sınamalara Karşı Türkiye'nin Rolü" başlıklı panelde konuştu.

AA
Emine Erdoğan, dünyaca ünlü hekim Mehmet Öz ile birlikte.

"İnsani yardım, insanlık vicdanının en anlamlı fiilidir"

Bu çağda söz konusu ülkelerde büyük acılar yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, "Yapabildiğimiz, konuşmaktan, sebepleri kritik etmekten çok daha öte şeyler olmalı. İnsani yardım, bu anlamda insanlık vicdanının en anlamlı fiilidir." ifadelerini kullandı.

İnsani yardımın, uluslararası toplumun eklem yerlerini sağlamlaştıran, sorunlara karşı dayanıklılığı artıran bir eylem olduğuna da vurgu yapan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

Bir başka millet için harekete geçtiğimizde, bizden farklı olanla üst bir kimlikte buluşuruz. Bu da empati yeteneğimizi geliştirir. Böylece, adil ve barışçıl bir dünyanın temellerini atmış oluruz. Mevlana'nın ifadesiyle, bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.

"Bu sorunları merhamet, sevgi ve vicdan duygusuyla çözebiliriz"

Global insani yardım raporuna atıfta bulunarak, 2017 yılında 134 ülkede yaklaşık 201,5 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu anlatan Erdoğan, gerçek rakamın çok daha yüksek olduğunu belirtti.

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AA

Dünyada çatışma ve savaşlarda gelecek umudunu yitirmiş, insani yardıma muhtaç, kayda geçmemiş nice insanın yaşadığını dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • "Öylesine büyük adaletsizlikler var ki bu sorunları hesaplarla değil, verdikçe çoğalan merhamet, sevgi ve vicdan duygusuyla çözebiliriz. İşte bu nedenle Türkiye'nin insani yardım vizyonu kredilere değil, tam anlamıyla insani yardıma dayanmaktadır. Türkiye'yi, insani yardım konusunda milli gelire oranla birinci yapan da bu hesapsız kitapsız cömertliktir."

Erdoğan, Türkiye'nin Kilis'te misafir ettiği mülteci sayısının şehrin nüfusunu geçtiğini ve Kilis'in, bombalardan kaçan kadın ve çocuklar söz konusu olduğunda tüm hesapların bir kenara bırakıldığı ve merhametin her yeri kapladığı sembolik bir manaya büründüğünü ifade etti.

"Myanmar'da yaşananlar, dünyanın merhametsizlikten can çekişmesi halidir"

Pakistan, Somali ve Myanmar'da yaşanan insani dramları yerinde gördüğünü aktaran Erdoğan, bu ülkelerdeki insani yardıma muhtaçlara yardım etmek konusunda uluslararası toplumun sınıfta kaldığını vurguladı.

Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keza, 2017'de Arakanlı Müslümanlara yapılan zulüm içimizi titretmiş fakat tüm dünya konuya gereken önemi göstermemiştir. Son Myanmar ziyaretimde gördüklerim, masum çocukların çaresizlikleri değil, dünyanın merhametsizlikten can çekişmesi halidir. Orada konuşup dertleştiğim kadınlar, dünyayı bekleyen gerçek tehlikenin vicdan yoksunluğu olduğunu göstermiştir. Böyle bir vasatta insani yardımlar, insanlık kandilini yeniden tutuşturma anlamı taşır."

AA

İnsani yardımlarda Türkiye örneği

Emine Erdoğan, Türkiye'nin, Suriyelilere barınma yeri sağlamaktan öte, yarıdan fazlasını kadınlar ve çocukların oluşturduğu kamplarda kadınların meslek edinip hayata tutunmasını sağlamaya çalıştığını belirtti.

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Türkiye'deki kamplarda özellikle kadınlara birçok alanda eğitim verildiğini aktaran Erdoğan, şöyle dedi:

"Kuaförlükten bilgisayar becerilerine pek çok alanda mesleki kurslar veriyoruz. Gelişim ve hobi kurslarıyla, savaşlarda zarar görmüş kadınları hem rehabilite ediyor hem de kendilerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Aynı şekilde çocukların eğitimden mahrum kalmaması kadar gençlerin üniversite eğitimlerine devam edebilmelerinin yollarını da açmaya çalışıyoruz."

İnsanlığın, çeyrek asırdır Bosna'dan Afganistan'a, Irak'tan Suriye'ye, Somali'den Gazze'ye, insanlığın vicdanını sarsan nice olaya şahit olduğunu söyleyen Erdoğan, "Hayatını insani yardıma adamış nice güzel insan var dünyada. Her beş saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor ve her sabah güneş yeniden doğabiliyorsa, bu onların aydınlığıdır. Merhametin olduğu yerde en acı zehirler zararsız kalır. Merhamet, bütün kötülüklerin panzehiridir." görüşlerini dile getirdi.

AA
Malcolm X'in büyük kızı İlyasa Şahbaz

Erdoğan'ın konuşmasından ardından kürsüye çıkan Malcolm X'in büyük kızı İlyasa Şahbaz, "Türkiye'nin insani yardımlar konusunda örnek olduğuna" vurgu yaptı.

Şahbaz, "Babam, 'Bir erkeğe bir şey öğretirseniz bir toplumu eğitmiş olursunuz, bir kadına bir şey öğretirseniz bir ulusu yetiştirmiş olursunuz' derdi. Bu gece bu muhteşem kadınla, benim kahramanım güzel First Lady ile bir arada olmaktan onur duydum" diye konuştu.

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