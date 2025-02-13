Emine Erdoğan’dan Pakistan'da 'iklim krizi' mesajı: Döngüsel ekonomiyi hayata geçireceğiz

"Çünkü coğrafi konumları sebebiyle iklim değişikliğinden orantısız şekilde etkileniyorlar. Bir anlamda, başkalarının hatalarının cezasını çekiyorlar. Sormak istiyorum, bu çok büyük bir adaletsizlik değil mi? Mesela, Pakistan'ın küresel sera gazı emisyonlarına katkısı yüzde 1 bile değil. Buna rağmen, iklim değişikliği ile sıklığı ve şiddeti artan, sel ve aşırı sıcaklıklar gibi felaketleri yaşamak zorunda kalıyorlar. 2010'daki sel felaketinde, Pakistan'a gelmiş ve bölgede bulunmuştum. Yaşanan acının en yakın şahitlerinden biriyim. Felaketlere bağlı ölümler, raporlarda birer rakam olarak yer alıyor. Ancak o rakamların her biri yıkılan hayatlardır. Ardından yas tutulan, anneler, babalar, eşler, çocuklar, dostlardır. Buradan anlaşılıyor ki, çok güçlü bir iklim adaleti savunuculuğu yapmak ve bu konuyu yüksek sesle dile getirmek zorundayız"