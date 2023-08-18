En büyük havalimanı su altında

Almanya’nın bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Avrupa’nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı’nı su bastı. Frankfurt’ta oluşan sellerde birçok evin bodrumunun yanı sıra havalimanını su bastı, çok sayıda uçuş iptal edildi. Havalimanı sözcülüğünden yapılan açıklamada, aprona biriken su nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edildiği, bazı uçuşlarda gecikme yaşandığı ve bazı uçakların da başka havalimanlarına yönlendirdiği duyuruldu. Havalimanında önceki gece gerçekleşmesi beklenen yaklaşık 70 uçuşun yapılamadığı belirtildi. Öte yandan Frankfurt şehrinde metro hattını da su bastı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerden metro vagonlarından sel sularının aktığı görüldü. Ülkenin Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz ve Thüringen eyaletlerinde de aşırı yağış sonucu hayat olumsuz etkilendi.