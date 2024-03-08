En büyük yardım gemisi

Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılayı öncülüğünde hazırlanan 2 bin 737 ton insani yardım malzemesi taşıyan 7’nci gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı. Türk Kızılayı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle temin edilen hazır yemek içerikli gıda kolileri, su, un, giyim, hijyen, çadır, uyku tulumu, battaniye, barınma malzemeleri, tıbbi ve bebek malzemeleri “MARIN” adlı gemiye yüklendi. 3 gün sürecek yolculuğun ardından gemi Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacak. Yardım malzemeleri oradan TIR’lara yüklenerek Gazze'ye ulaştırılacak. Bugüne kadar Gazze için Türkiye'den 12 uçak ve 6 gemi gönderildiğini dile getiren Türk Kızılayı Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'ye içinde temel ihtiyaç malzemesi olan en büyük gemiyi göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.





ŞEFKAT TAŞIYOR

Bugün uğurlanan gemide yardımların en büyüğünün olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bu gemi Türk Kızılayı'nın değil, bu İyilik Gemisi. Bu gemi, Türk halkının şefkatini, iyiliğini, yardımseverliğini taşıyor” dedi. Yardımların takipçisi olacaklarını belirten Yılmaz, “Orada TIR’lara yüklenip Refah Kapısı'ndan içeriye kadar uğurlayacaklar. Ramazan'da hem Gazze'ye hem de deprem bölgesine yardımlar devam edecek” diye konuştu. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Gazze'de çok büyük dram ve trajedi yaşandığını ifade etti.





DESTEKÇİLERE TEŞEKKÜR

Gazze'ye yardımların süreceğini anlatan Asmalı, “İyiliği çoğaltmamız lazım. Orada gerçekten çok büyük bir trajedi yaşanıyor. Orayı dualarımızda unutmuyoruz. Oradaki kardeşlerimize fiili destek mahiyetinde şu an gıda gidiyor. Yarın belki barış, ateşkes sağlanır, huzur gelir. Ondan sonra da oranın inşası noktasında yardımlarımızı devam ettirelim” diye konuştu. Asmalı, gıda yardımlarının sorunsuz şekilde Gazze'ye gittiğini belirterek, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından gemi uğurlandı.



