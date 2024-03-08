|
Dünya

En büyük yardım gemisi

Türkiye’den Gazze’ye şimdiye kadarki en büyük yardım gemisi gönderildi. Kızılay, MÜSİAD, bağışçılar ve STK’ların desteğiyle 2 bin 737 ton gıda, giyim, hijyen, çadır, battaniye ve sağlık malzemeleri doldurulan gemi Mersin Limanı’ndan yola çıktı. Malzemeler Mısır’ın El Ariş Limanı’ndan TIR’larla Gazze’ye taşınacak.

04:00 - 8/03/2024 Cuma
Güncelleme: 04:30 - 8/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Konuşmaların ardından gemi uğurlandı.
Konuşmaların ardından gemi uğurlandı.

Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılayı öncülüğünde hazırlanan 2 bin 737 ton insani yardım malzemesi taşıyan 7’nci gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı. Türk Kızılayı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle temin edilen hazır yemek içerikli gıda kolileri, su, un, giyim, hijyen, çadır, uyku tulumu, battaniye, barınma malzemeleri, tıbbi ve bebek malzemeleri “MARIN” adlı gemiye yüklendi. 3 gün sürecek yolculuğun ardından gemi Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacak. Yardım malzemeleri oradan TIR’lara yüklenerek Gazze'ye ulaştırılacak. Bugüne kadar Gazze için Türkiye'den 12 uçak ve 6 gemi gönderildiğini dile getiren Türk Kızılayı Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'ye içinde temel ihtiyaç malzemesi olan en büyük gemiyi göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.


ŞEFKAT TAŞIYOR

Bugün uğurlanan gemide yardımların en büyüğünün olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bu gemi Türk Kızılayı'nın değil, bu İyilik Gemisi. Bu gemi, Türk halkının şefkatini, iyiliğini, yardımseverliğini taşıyor” dedi. Yardımların takipçisi olacaklarını belirten Yılmaz, “Orada TIR’lara yüklenip Refah Kapısı'ndan içeriye kadar uğurlayacaklar. Ramazan'da hem Gazze'ye hem de deprem bölgesine yardımlar devam edecek” diye konuştu. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Gazze'de çok büyük dram ve trajedi yaşandığını ifade etti.


DESTEKÇİLERE TEŞEKKÜR

Gazze'ye yardımların süreceğini anlatan Asmalı, “İyiliği çoğaltmamız lazım. Orada gerçekten çok büyük bir trajedi yaşanıyor. Orayı dualarımızda unutmuyoruz. Oradaki kardeşlerimize fiili destek mahiyetinde şu an gıda gidiyor. Yarın belki barış, ateşkes sağlanır, huzur gelir. Ondan sonra da oranın inşası noktasında yardımlarımızı devam ettirelim” diye konuştu. Asmalı, gıda yardımlarının sorunsuz şekilde Gazze'ye gittiğini belirterek, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından gemi uğurlandı.


#Gazze
#gemi
#yardım
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
POLİS ALIMI 2024 BAŞVURU ŞARTLARI: 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu?