En geniş heyet ​

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki günlük KKTC ziyaretinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da eşlik ediyor. Heyette TSK’nın komuta kademesi de yer aldı.
ASİLTÜRK DE KATILDI
- Siyaset dünyası da geniş bir şekilde temsil edildi. Ziyarete MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinden 4, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 2 isimle katılırken Saadet Partisi’nden Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asıltürk ile Salih Turhan vardı. Ziyarete Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 5 kişi ile katılırken DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da heyette yer aldı. Heyette bir grup milletvekili de hazır bulundu.
AÇILIŞ MARATONU
Erdoğan’a Kıbrıs programlarında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşlik edecek. Heyet Kurban Bayramı namazını Hala Sultan Camisi’nde kılacak. İki lider namazın ardından Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek resmi geçit törenine katılacak. Tören sonrası öğle saatlerinde toplu açılış ve temel atma etkinliği gerçekleştirilecek. Erdoğan açılışların ardından kapalı Maraş’ta restorasyonu biten Bilal Ağa Mescidi’nin yeniden ibadete açacak.