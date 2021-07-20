Dünya En geniş heyet
AVRUPA

En geniş heyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki günlük KKTC ziyaretinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da eşlik ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
En geniş heyet ​
Ziyarete MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinden 4, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 2 isimle katılırken Saadet Partisi’nden Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asıltürk ile Salih Turhan vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki günlük KKTC ziyaretinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da eşlik ediyor. Heyette TSK’nın komuta kademesi de yer aldı.

Adım adım iki devlete doğru: KKTC'ye külliye ve meclis binası
DÜNYA
Adım adım iki devlete doğru: KKTC'ye külliye ve meclis binası

ASİLTÜRK DE KATILDI

  • Siyaset dünyası da geniş bir şekilde temsil edildi. Ziyarete MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinden 4, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 2 isimle katılırken Saadet Partisi’nden Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asıltürk ile Salih Turhan vardı. Ziyarete Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 5 kişi ile katılırken DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da heyette yer aldı. Heyette bir grup milletvekili de hazır bulundu.

AÇILIŞ MARATONU

Erdoğan’a Kıbrıs programlarında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eşlik edecek. Heyet Kurban Bayramı namazını Hala Sultan Camisi’nde kılacak. İki lider namazın ardından Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek resmi geçit törenine katılacak. Tören sonrası öğle saatlerinde toplu açılış ve temel atma etkinliği gerçekleştirilecek. Erdoğan açılışların ardından kapalı Maraş’ta restorasyonu biten Bilal Ağa Mescidi’nin yeniden ibadete açacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa’da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte MHP’nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in doğduğu müze evi ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa’da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte MHP’nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in doğduğu müze evi ziyaret etti.
Abone Ol Google News
İnanılmaz koleksiyon

İnanılmaz koleksiyon

​70 ülkede izini sürdü dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor.
Aksada bayram namazı

Aksa'da bayram namazı

Binlerce Müslüman Mescid-i Aksa'ya akın etti.
Beş günde 39 terörist

​Saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirildiler.

Barış ve Özgürlük Kutlamaları töreninde konuşuyor.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan aşı olanlara seslendi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs'ta bayram mesajı.

​Antalya'da kaybolan iki yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni bulundu.

​'Hudut Kartalları' bayramda da sınır nöbetinde.

Bağdat'taki patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Boğa firarda

Boğa firarda

Sahibinin elinden kaçtı kafeteryaya daldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.