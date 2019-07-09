Dünya En kötü apartheid rejim
AFRİKA

En kötü apartheid rejim

Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’nın torunu Zwelivelile Mandela, İsrail rejimini “apartheid” olarak nitelendirdi. Mandela, Tel Aviv yönetiminin, Ulus Devlet Yasası’yla da yasal ayrımcılık yaptığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zwelivelile Mandela
Zwelivelile Mandela

FUARDA KONUŞTU

Londra’da cumartesi günü başlayan Filistin Fuarı, Filistin halkının tarihini, kültürünü, mirasını gündeme taşımayı amaçlıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin efsane lideri Nelson Mandela’nın torunu Milletvekili Zwelivelile Mandela, İsrail’in uyguladığı ayrımcı politikanın, şimdiye kadar gördüğü en kötü “apartheid” biçimi olduğunu söyledi. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Filistin Fuarı’nda konuşan Mandela, İsrail’in, Güney Afrika’da siyahilere uygulanan apartheidın aynı karakteristik özelliklerini taşıdığını ifade etti.

YASAL AYRIMCILIK

Tel Aviv yönetiminin 2018’de kabul ettiği, İsrail’i Yahudilerin ana vatanı olarak tanımlayan Ulus Devlet Yasası’nın, İsrail’in gerçek karakterini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Mandela, “İsrail, apartheid bir rejimdir” ifadelerini kullandı. Mandela ayrıca, “Apartheid İsrail, bu yasayla bu topraklarda doğan ancak Yahudi olmayanları ikinci sınıf vatandaş olarak tanıyarak yasal ayrımcılık yapmaktadır” dedi.


  • Apartheid nedir?
  • 1948 yılı sonrasında Güney Afrika’da Ulusal Parti’nin iktidara gelmesiyle başlayan Apartheid Rejim, kurumsallaşarak ilerleyen ve ırk ayrımına dayanan bir rejimdi. Apartheid Rejim, 1990’lı yıllara kadar devam etmiştir.

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