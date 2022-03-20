Dünya En mutlu ülke Finlandiya
AVRUPA

En mutlu ülke Finlandiya

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’nın ‘2022 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri’ raporuna göre, Finlandiya üst üste beşinci kez dünyanın en mutlu ülkesi olurken, en alt sırada Lübnan ve Afganistan yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
En mutlu ülke Finlandiya
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Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’nın ‘2022 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri’ raporuna göre, Finlandiya üst üste beşinci kez dünyanın en mutlu ülkesi olurken, en alt sırada Lübnan ve Afganistan yer aldı.

İskandinav ülkelerinin zirvede olduğu listede Finlandiya’nın ardından Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Lüksemburg, İsveç, Norveç, ve Yeni Zelanda geldi. Raporda, ülkelerde kişi başına düşen gelir, özgürlük seviyesi, sağlık ve sosyal yardım imkanları, yolsuzluk, eğitim ve alım gücüne ilişkin değerlendirmeler baz alınıyor.

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