En son 2019'da görüşmüşlerdi: Japonya ve Çin liderleri için diplomasi fırsatı

Kyodo ajansının diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Japon Başbakan Kişida, bu hafta düzenlenecek ASEAN Zirvesi'nde, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmeyi planlıyor.

Japon lider görüşmede, Tayvan Boğazı'nı çevreleyen sorunlara diyalog yoluyla çözüm aranması dahil ikili ve bölgesel ilişkilerde diplomasi fırsatları arayacak.

ASEAN Zirvesi, 10-13 Kasım'da Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de düzenlenecek.

Şi ve Kişida'nın zirve marjında bir araya gelmesi halinde, komşu ülke siyasi liderleri yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez yüz yüze görüşmüş olacak.

SON YÜZ YÜZE GÖRÜŞME ARALIK 2019'DA

Şi ve Kişida son olarak, Japon Başbakan'ın koltuğuna oturduğu Ekim 2021'de telefonla görüşmüştü.

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Çinli liderin, Japon bir liderle en son yüz yüze bir araya gelmesi ise Aralık 2019'da gerçekleşmişti.

Doğu Asya'nın kıyı komşuları arasındaki, 1972'de iki ülke liderinin "ebedi barış ve dostluk ilişkilerinin kurulması" kararını imzaladığı ortak devlet tebliği yarım yüzyıla erişti.

Japonya ve Çin bu yıl ikili diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 50. yıl dönümünü kutluyor.

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