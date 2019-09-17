Buzullar, Pakistan’ın can damarı İndus Nehri’ni ve buna bağlanan diğer nehirleri beslemesi nedeniyle Pakistan açısından hayati önem taşmasının yanında Çin ile Pakistan’ı birbirine bağlaması sebebiyle stratejik öneme sahip.

EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ BUZUL

Pakistan ve Hindistan arasında 1984-2003 yıllarında çatışmalara sahne olmasıyla “Dünyanın en yüksek savaş alanı” olarak adlandırılan 8 bin metreyi aşan zirvelerle çevrili Siachen ve bölgedeki askeri yaşam, ilk kez AA tarafından görüntülendi. Pakistan, Çin ve Hindistan üçgenindeki

bölge, kutuplardan sonraki en büyük üçüncü buzula ev sahipliği yapıyor. Bölge bu nedenle “üçüncü kutup” olarak anılıyor.

KORKUSUZ PİLOTLAR

Pakistan’ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan eyaletinin Skardu şehrinde bulunan helikopter filosu, Siachen bölgesine ulaşımda kullanılan helikopterlerin konuşlandığı, bölgeye gidecek ilaç, yiyecek, askeri malzeme ve diğer ihtiyaç malzemelerinin toplandığı yer. Helikopterler binlerce metre yükseklikteki dağlar ile zemini tamamen buzul olan vadilerde uçuyor. Burada uçan helikopter pilotları, “Korkusuz 5” adıyla tanınıyorlar.

GÜNLERCE YÜRÜYORLAR

Pakistanlı askerler günler süren yürüyüşün ardından zirveye ulaştı.

qPakistan ordusunun yaklaşık 3 ila 6 bin metre arasında onlarca karakolu bulunuyor. Buralarda görevli askerler, Skardu’dan Baltoro ve Siachen buzullarına giden yoldan son köye kadar araçlarla 5 saati bulan yolculukla gidip buradan itibaren yürümeye başlıyor. Askerler 6 bin metreyi bulan en yüksekteki karakollara bir ayı aşan sürede çıkıyorlar. Bunun nedeni ise değişen iklim koşulları ve oksijen seviyesine alışmak.

Kar suyunu eritiyorlar

İki kişilik “İglo” adı verilen yuvarlak prefabrik yapılardan ya da taş binalardan oluşan karakolların hepsinde en az bir askeri doktor ile yüzlerce oksijen tüpü bulunuyor. Karakollarda enerji güneş panellerinden sağlanırken, su ihtiyacı ise kar suyu eritilerek gideriliyor. Kışın hava sıcaklığının eksi 50 dereceye kadar düştüğü bölgede en büyük düşman “hava şartları” olarak görülüyor.