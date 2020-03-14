Dünya Endonezya Ulaştırma Bakanı Sumadide koronavirüs tespit edildi
ASYA

Endonezya Ulaştırma Bakanı Sumadi'de koronavirüs tespit edildi

Endonezya'da Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Sumadi’nin tedavisinin başkentteki Gatot Subroto Askeri Hastanesi’nde sürdüğü ifade edilen açıklamada, Bakan'ın durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi

Haber Merkezi AA
Budi Karya
Budi Karya

Endonezya Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) saptandı.

Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, yapılan test sonuçlarında Ulaştırma Bakanı Sumadi’de Kovid-19'a rastlandığı belirtildi. Sumadi’nin tedavisinin başkentteki Gatot Subroto Askeri Hastanesi’nde sürdüğü ifade edilen açıklamada, Bakan'ın durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Ülkede vaka sayısı 96’ye yükseldi

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, 27 yeni vaka ile Kovid-19 bulaşanların sayısının 96 olduğunu aktardı. Yurianto, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 5’e yükseldiğini kaydetti.

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