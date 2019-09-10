Endonezya'da 330 bin hektar orman kül oldu

Yangınlara çiftçilerin devletin izni olmadan arazi açmak amacıyla yaktığı ateşler neden oluyor.

Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetiminden (BNPB) yapılan açıklamada, ülke genelinde ocaktan ağustosa kadar çıkan yangınlarda büyük bölümü Sumatra ve Borneo Adası'nda olmak üzere yaklaşık 330 bin hektar ormanlık alanın yok olduğu bildirildi.

Dünyanın dört bir yanında çıkan orman yangınları, küresel bir krize dönüşüyor



Amazonlar'dan Sibirya'ya kadar günlerce söndürülmeyen yangınlarda, bin 200 İstanbul büyüklüğündeki orman yok oldu pic.twitter.com/N2kuq8HVgQ — gzt (@gztcom) 27 Ağustos 2019

Orman yangınlarda zarar gören alanın, uydu görüntüleriyle belirlendiği kaydedilen açıklamada, özellikle temmuzdan bu yana Riau eyaletindeki yangınları söndürmek için büyük çaba sarf edildiği belirtildi.

Yangınları söndürme çalışmaları sürüyor

Bu arada, Açe, Kalimantan ve Jambi ve Doğu Nusa Tenggara gibi ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan ve uzun süredir devam eden yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangınlara, özellikle mayıs-eylül arasında yaşanan kurak mevsimin yanı sıra çiftçilerin devletin izni olmadan arazi açmak amacıyla yaktığı ateşler neden oluyor.