Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,1 büyüklüğündeki depremin, Seram Adası'nın güney kıyısındaki Amahai köyünün 179 kilometre doğusunda ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,1 büyüklüğündeki depremin, Seram Adası'nın güney kıyısındaki Amahai köyünün 179 kilometre doğusunda ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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