Dünya Endonezyada 5,1 büyüklüğünde deprem
AVRUPA

Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Seram Adası'nın güney kıyısında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Endonezyada 5,1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,1 büyüklüğündeki depremin, Seram Adası'nın güney kıyısındaki Amahai köyünün 179 kilometre doğusunda ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DÜNYA
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
DÜNYA
Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Borsada tarihi zirve

Borsada tarihi zirve

Yüzde 4'ün üzerinde primle rekorunu yeniledi.
Alanya Kalesinde büyük keşif

Alanya Kalesi'nde büyük keşif

Sert dalgalarla ortaya çıktı.
Karadeniz gazı 2023te evlerde

​Merkezi yönetim bütçesi belli oldu: aslan payı eğitime

​Yeni indirimler yayımlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.