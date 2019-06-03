Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

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Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgeye takviye ekipler gönderilirken, teröristlerin kaçış güzergahlarındaki birliklerin de alarm durumuna geçtiği öğrenildi. Daha sonra hastanedeki askerlerden biri daha kurtarılamadı ve şehit düştü.