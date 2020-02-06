Dünya Endonezyada 61 büyüklüğünde deprem
ASYA

Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken, 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Haber Merkezi AA
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Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin kuzeyinde Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 160 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken, 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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