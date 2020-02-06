Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Rusya'da koronavirüs paniği: Çin yerine Türkiye'den satın alacaklar

Çin'de her geçen gün yayılan ve çok sayıda ölüme neden olan koronavirüsün Türk ekonomisine etkisi olumlu yönde seyrediyor. Virüsün tehdit boyutuna ulaşmasının ardından e-ihracatta Türk ürünlerine talep 5 kat artarken, Çin'den sebze ve meyve ithal eden ülkeler Türkiye pazarına yöneldi. Bu ülkelerin başında Rusya geliyor. Moskova, yıllar sonra ilk kez Türkiye'den domates ithalatının 200 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısı hazırladı. Çin sınırının geçişlere kapatılmasının ardından, Rus yetkililer Türkiye pazarına yöneleceklerini duyurdu. Salgın nedeniyle ihracatın artacağını vurgulayan sektörün önde gelen temsilcileri, iç pazarda fiyatların artabileceğine işaret ediyor.

