Dünya Endonezyada 6,4 büyüklüğünde deprem
ASYA

Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Java Adası’nda 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Endonezyada 6,4 büyüklüğünde deprem
Arşiv

Endonezya Jeofizik Kurumu, depremin Endonezya'nın Batı Java bölgesini vurduğunu açıkladı.

Tsunami potansiyelinin olmadığı belirtildi.

Deprem başkent Cakarta'da da hissedildi.

Endonezya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DÜNYA
Endonezya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tüketiciyi aldatan yandı

Tüketiciyi aldatan yandı

​'Efsane' indirimler bakanlığın merceği altında.
Çeyrek final için sahaya çıkıyorlar

Çeyrek final için
sahaya çıkıyorlar

​Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı bugün başlıyor.
Şanlıurfaya tarihi yatırım

'Yenilenebilir Enerji Endüstri Bölgesi kuruyoruz'

Almanya’daki Türklerin 40 yıllık rüyası: Çifte vatandaşlık artık çok yakın

Almanya’daki Türklerin 40 yıllık rüyası: Çifte vatandaşlık artık çok yakın

​Liste açıklandı: Kasım ayının şampiyonları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.