Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Katar'da Hafız Fatih Seferagiç metrodaki Faslı taraftarları kırmadı: Haşr suresinin son 4 ayetini okudu

Bosnalı hafız Fatih Seferagic, Fas'ın Kanada'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından metroda Faslı taraftarların isteğini kırmıyor ve Haşr suresinin 21 -24'üncü ayetlerini okuyor.



Hafız Seferagiç'in boynundaki free Palesitne (Özgür Filistin) yazılı atkı da dikkatlerden kaçmadı