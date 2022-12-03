Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya Jeofizik Kurumu, depremin Endonezya'nın Batı Java bölgesini vurduğunu açıkladı.
Tsunami potansiyelinin olmadığı belirtildi.
Deprem başkent Cakarta'da da hissedildi.
Endonezya Jeofizik Kurumu, depremin Endonezya'nın Batı Java bölgesini vurduğunu açıkladı.
Tsunami potansiyelinin olmadığı belirtildi.
Deprem başkent Cakarta'da da hissedildi.
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