Dünya Endonezyada 69 büyüklüğünde deprem
ASYA

Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sumatra kentinin açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Endonezyada 6.9 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Sumatra Adası'ndaki Bengkulu şehrinin 212 kilometre güneybatısında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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