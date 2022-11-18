Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Sumatra Adası'ndaki Bengkulu şehrinin 212 kilometre güneybatısında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Sumatra Adası'ndaki Bengkulu şehrinin 212 kilometre güneybatısında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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