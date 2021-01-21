Dünya Endonezyada 7,1 büyüklüğünde deprem
ASYA

Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Haber Merkezi Diğer
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Endonezya'da Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları'nda 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin kuzeyindeki Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 134 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, yerin 154 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Tsunami alarmı verilmedi

BMKG, 7,1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı vermezken, depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

  • Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da şiddetli deprem: Ölü ve yaralılar var
FOTOĞRAF 27
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Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
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Depremin, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiği belirtildi.
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Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, bölgedeki depremde 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin yaralandığını aktardı.
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Depremde, yaklaşık 62 ev ve bazı kamu kurumlarının hasar gördüğünü bilgisini paylaşan Jati, şu ana kadar 2 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini ve gerekli yardım çalışmalarına başlandığını ifade etti.
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Jati, ayrıca depremde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Majene-Mamuju kara yolunun ulaşıma kapandığını kaydetti.
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Majene kentinde dün de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Title
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem 3 ölü, 24 yaralı
Endonezya'da şiddetli deprem: Ölü ve yaralılar var
Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Deprem sonrası 2 bin kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
DÜNYA
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
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