Dünya Endonezyada Anak Krakatau Yanardağı patladı
ASYA

Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı patladı

Endonezya'da Cava Adası'nın batı açıklarında yer alan Anak Krakatau Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yanardağdan püsküren kül ve duman, yanardağın kraterinden 500 metre yüksekliğe ulaştı.

Haber Merkezi AA
Anak Krakatau Yanardağında patlama yaşandı.
Anak Krakatau Yanardağında patlama yaşandı.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Anak Krakatau Yanardağı’ndan püsküren kül ve dumanın, yanardağın kraterinden 500 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Yetkililer, patlamaların şu ana kadar bölgede herhangi bir can kaybı ya da hasara neden olmadığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan 19 Aralık’ta meydana gelen patlamada püsküren kül ve duman yanardağın kraterinden 2 bin metre yüksekliğe ulaşmıştı.

Endonezya'daki yanardağ 24 saatte 3'üncü kez patladı
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Endonezya'daki yanardağ 24 saatte 3'üncü kez patladı

Cava ve Sumatra Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda, 22 Aralık'ta Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin neden olduğu patlamalar sırasında kopan büyük bir kütle sebebiyle oluşan, Banten ve Lampung bölgelerinin kıyı şeritlerini etkileyen tsunamide 437 kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık 130 aktif yanardağın bulunduğu Endonezya'da Merapi, Rinjani, Bromo, Semeru, Anak Karakatu, Agung, Kerinci, Sumbing, Batur, Sibayak ve Sinabung, volkanik hareketliliğin en aktif olduğu yanardağlar arasında yer alıyor.

Yanardağ patlamasının eşsiz görüntüleri
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Yanardağ patlamasının eşsiz görüntüleri
Her yıl binlerce turistin eşsiz doğa olayına tanıklık etmek için tırmandığı Volcn de Fuego, Türk gezgin çift tarafından görüntülendi. Turistler görsel şöleni izlemek için 9 kilometrelik yolu atlarla veya yürüyerek gidiyor, gece boyunca çadırlarda konaklayarak muhteşem doğa olayına tanıklık ediyor.

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Filipinler'de harekete geçen ve dumanının yaklaşık 1 kilometreye ulaştığı görülen Taal Yanardağı nedeniyle yanardağa yakın bölgedeki 6 bin 346 kişi tahliye edildi ve tehlike seviyesi 4'e çıkarıldı. 4'üncü tehlike seviyesi, tehlikeli patlamaların saatler ya da günler içerisinde meydana gelebileceği anlamına geliyor.


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