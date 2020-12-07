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Dünya Endonezyada aşırı yağışlar 226 köyü vurdu 17 bin 648 ev su altında kaldı
AFRİKA

Endonezya'da aşırı yağışlar 226 köyde sele neden oldu

Endonezya'da aşırı yağışlar 226 köyü vurdu: 17 bin 648 ev su altında kaldı

Endonezya'da Açe eyaletinin Doğu Açe bölgesinde aşırı yağışlar 226 köyde sele neden oldu. Sel nedeniyle 17 bin 648 evin su altında kaldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Endonezya'da aşırı yağışlar 226 köyde sele neden oldu.
Endonezya'da aşırı yağışlar 226 köyde sele neden oldu.

Doğu Açe Afet Ajansı Yönetimi (BPBD) Başkanı Ashadi di Idi, yaptığı açıklamada, bölgede hafta sonu etkili olan şiddetli yağışların 226 köyde sele neden olduğunu ifade etti.

Bölge genelinde 17 bin 648 evin su altında kaldığını belirten Idi, bazı yerleşim alanlarında su seviyesinin 2 metreye ulaştığı bilgisini paylaştı.

15 BİN KİŞİ TAŞINDI

Öte yandan yerel basında, şu ana kadar 2 kişinin yaşamını yitirdiği sel nedeniyle yaklaşık 15 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği kaydedildi.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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