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Dünya Endonezyada askeri savaş uçağı düştü Pilot kendini atarak kurtuldu
ASYA

Endonezya'da askeri savaş uçağı düştü: Pilot kendini atarak kurtuldu

Endonezya’nın Sumatra Adası'nda donanmaya ait bir savaş uçağı düştü. Endonezya Hava Kuvvetleri Halkla İlişkiler Bürosu Sorumlusu Fajar Adriyanto, pilotun güvenli şekilde kendini uçaktan fırlatarak kurtulduğunu belirterek, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Endonezya Hava Kuvvetleri Hawk 209 jet avcı uçağı düştü.
Endonezya Hava Kuvvetleri Hawk 209 jet avcı uçağı düştü.

Endonezya’nın Sumatra Adası'nda Riau eyaletinde donanmaya ait bir savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Birleşik Krallık yapımı Hawk 209 tipi askeri uçak, eyaletin Kambar bölgesine bağlı Kubang köyünde yerleşim alanının üzerine düştü.

Endonezya Hava Kuvvetleri Halkla İlişkiler Bürosu Sorumlusu Fajar Adriyanto, pilotun güvenli şekilde kendini uçaktan fırlatarak kurtulduğunu belirterek, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Bölge yetkilileri, uçağın düştüğü yerleşim alanında şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralı olduğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

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