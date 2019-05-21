Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Endonezyada başkanlık seçimi sonuçlarına itiraz edildi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ASYA

Endonezya'da başkanlık seçimi sonuçlarına itiraz edildi

Endonezya’da geçen ay yapılan başkanlık seçimlerini rakibi Widodo'ya kaybeden Subianto, bugün açıklanan resmi sonuçlarına itirazda bulundu.

Haber Merkezi AA
Endonezya seçimlerinde 270’ten fazla görevli yorgunluktan öldü.
Endonezya seçimlerinde 270’ten fazla görevli yorgunluktan öldü.

Endonezya’da geçen ay yapılan başkanlık seçimlerini rakibi Joko Widodo'ya kaybeden Prabowo Subianto, bugün açıklanan resmi sonuçlara itiraz etti.

Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, ana muhalefet Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Subianto, iki adayın yarıştığı başkanlık seçimine ilişkin Seçim Komisyonu’nun (KPU) seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

İtiraz başvurusunun Anayasa Mahkemesi'nin ele alacağı seçim sonuçlarında hile olduğunu savunan Subianto, bazı bölgelerde seçmen kayıt listelerinde çift isimler olduğunu ve oyların geçersiz sayıldığını belirtmişti.

KPU'nun resmi seçim sonuçlarının açıklamasının ardından bugün, sonuçlara itiraz eden Subianto destekçisi kalabalık bir grup, başkent Cakarta'daki Seçim Denetleme Kurumu önünde gösteri düzenledi. Yarın da geniş katılımlı bir gösteri yapılması beklenirken Subianto, taraftarlarına barışçıl bir ortamda protestolar düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Emniyet yetkilileri de kaos ortamı arayan teröristler tarafından gösterilerde terör saldırısı olabileceği konusunda halkı uyarırken, özellikle seçim kurumları ve başkent Cakarta genelinde binlerce güvenlik görevlisi konuşlandırıldı.

Öte yandan, seçimin kazananı Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Widodo, Endonezya halkına teşekkür ederek, ikinci dönemlerinde seçim vaatlerini yerine getirmek için sıkı çalışacaklarının sözünü verdi.

Widodo yeniden başkan seçildi

Ülkede 17 Nisan'da aynı günde yapılan başkanlık ve milletvekili seçiminin resmi sonuçlarını bugün açıklayan KPU, Subianto’nun yüzde 44,50’lik oy oranına karşı, oyların yüzde 55,50’sini alan Widodo’nun yeniden başkan seçildiğini ilan etti.

REKLAM

Endonezya’da 2014 yılındaki devlet başkanlığı seçiminde de oyların yüzde 53,15’ini alan Widodo’ya karşı seçimi kaybeden Subianto’nun, seçim sonuçlarına ilişkin itirazı reddedilmişti.

Ruhani: Beyaz Saray'daki yöneticiler karşısında daima galip geldik
DÜNYA
Ruhani: Beyaz Saray'daki yöneticiler karşısında daima galip geldik
Hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız

Hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız

Erdoğan, milletvekillerinin katıldığı iftar programında konuştu.
Yeni modelin detaylarını paylaştı

Yeni modelin detaylarını paylaştı

MEB yayınladı: Ziya Öğretmen Ortaöğretim Tasarımı'nı Anlatıyor
İntihar kanıtı yok

İntihar kanıtı yok

Adli Tıp Kurumu ikinci raporu yayınladı.
Destek vermek <br>büyük yanlış!

Destek vermek
büyük yanlış!

Milli Görüş'ün duayen isimlerinden Saadet Partisi tabanına çağrı.
11 bin<br>personel alınacak

11 bin
personel alınacak

​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül müjdeyi verdi.
Asıl kaybeden<br>o fotoğrafta yer almayan olacak

Asıl kaybeden
o fotoğrafta yer almayan olacak

​Akşener'in 'İktidar partisi ve ortağının şovu' sözlerine cevap geldi.
Tek dal sigaraya rekor ceza

Tek dal sigaraya rekor ceza

Polis, öğrenciye sigara satan iş yerine ceza kesti.

İnsanlığın kara lekesi

İnsanlığın kara lekesi

​Çerkes Sürgünü: 155 yıl geçmesine rağmen acısı hala hatırlanıyor.

Gerçeği yansıtmıyor

Gerçeği yansıtmıyor

TRT'den Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt geldi.
Terim PFDK'da

Terim PFDK'da

​İki ayrı fiili nedeniyle disipline sevk edildi.
Türk balıkçı teknesine ateş açıldı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı

​8 Türk balıkçı gözaltına alındı, 3 balıkçı ise hafif yaralandı.
10 bin kişi alınacak

10 bin kişi alınacak

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı duyurdu.
5 aylık bebekle <br>ölüm yolculuğu

5 aylık bebekle
ölüm yolculuğu

Yunanistan'a giderken Bodrum'da yakalandılar.
Bilişim yapılanmasına operasyon

Bilişim yapılanmasına operasyon

18 ilde ​FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı.
Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe

Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe

​Son 3 yılda aralarında sorumlularında bulunduğu 19 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.