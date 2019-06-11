Endonezya'da binlerce kişi selden etkilendi

Endonezya'nın Samarinda kentinde etkili olan aşırı yağışlar üç bölgede su baskınlarına neden oldu.

Bölge genelinde 20 bin kişinin selden etkilendiğini ifade eden yetkililer, selzedelerin acil olarak içme suyu, gıda, battaniye ve ilaç gibi temel insani malzemeye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Papua eyaletinde mart ayında meydana gelen selde 100’den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Tempo gazetesinin haberine göre, muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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