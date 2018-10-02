Dünya Endonezyada büyük endişe Ölü sayısı artabilir
ASYA

Endonezya’da büyük endişe: Ölü sayısı artabilir

Palu’ya bağlı Balaroa bölgesinde 200 ailenin yaşadığı yerleşim yeri tamamen yıkılırken şu ana kadar sadece 7 kişinin cesedine ulaşıldı. Palu merkezinde yıkılan bir otelin enkazında yaklaşık 30 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Haber Merkezi AA
​Depremde yaklaşık 200 ailenin yaşadığı yerleşim alanı tamamen yıkılırken, bölgede Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
​Depremde yaklaşık 200 ailenin yaşadığı yerleşim alanı tamamen yıkılırken, bölgede Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

Palau’ya bağlı Balaroa bölgesinde cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonrası yetkililer, bin 200'den fazla insanın yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Yetkililer ayrıca sağlık koşulları ve dini kurallar nedeniyle bölgedeki naaşların hazırlanan toplu mezarlara ivedilikle gömülmesi gerektiğini belirtmişti.

Endonezya'dan dehşet görüntüleri
FOTOĞRAF 9
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Endonezya askerleri, deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin naaşlarını Poboya'daki kazılan toplu mezarlara defnediyor.
Title
Endonezya askerleri, deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin naaşlarını Poboya'daki kazılan toplu mezarlara defnediyor.
Title
Endonezya askerleri, deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin naaşlarını Poboya'daki kazılan toplu mezarlara defnediyor.
Title
Endonezya askerleri, deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin naaşlarını Poboya'daki kazılan toplu mezarlara defnediyor.
Title
Endonezya askerleri, deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin naaşlarını Poboya'daki kazılan toplu mezarlara defnediyor.
Title
Endonezya askerleri, deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin naaşlarını Poboya'daki kazılan toplu mezarlara defnediyor.
Title
Endonezya askerleri, deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin naaşlarını Poboya'daki kazılan toplu mezarlara defnediyor.
Title
Endonezya askerleri, deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin naaşlarını Poboya'daki kazılan toplu mezarlara defnediyor.
Title
Endonezya askerleri, deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin naaşlarını Poboya'daki kazılan toplu mezarlara defnediyor.
Endonezya'dan dehşet görüntüleri
Endonezya'da deprem ve ardından meydana gelen tsunami felaketinde hayatını kaybedenler toplu olarak defnediliyor. Yaşamını yitiren bin 200'den fazla insanın naaşlarını askerler Poboya Mezarlığına taşıyorlar. Objektiflere ise tüyler ürpertici görüntüler yansıyor.
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Depremde yaklaşık 200 ailenin yaşadığı yerleşim alanı tamamen yıkılırken, bölgede Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

  • Balaroa'da yaşayan Tanvir yaptığı açıklamada, "Deprem olduğunda köyde değildim. Depremden hemen sonra eve koştum ve evimin yıkıldığını gördüm. Yıkıntılar arasında eşimi, kayınvalidemi ve iki çocuğumu kurtardım." dedi.

Köyde yaklaşık 200 ailenin yaşadığı yerleşim alanının yıkıldığını ifade eden Tanvir, "Yüzlerce kişinin halen enkaz altında olduğunu tahmin ediyorum." diye konuştu.

AA

Yıkılan Roa oteli enkazında da 30 kişinin olduğu belirtiliyor

Palu merkezde, depremde yıkılan Roa otelinde şu ana kadar 3 kişinin cesedine ulaştıklarını ve 2 kişinin sağ kurtulduğunu ifade eden BASARNAS’ın olay bölgesi sorumlusu Retno Budiharto, "Otel kaydına göre enkaz altında halen yaklaşık 30 kişi bulunuyor. Arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bölgede arama kurtarma çalışmaları teknik ekipman ve araç eksikliğinden kısıtlı imkanlarla yürütülürken gece çalışmalara ara veriliyor.

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AA

Deprem bölgesi dağlık bir alanda olduğu için arama kurtarma çalışmalarına destek olabilecek büyük iş makinası ve ekipmanlarının erişiminde güçlük yaşanıyor.

Elektrik verilemeyen bölge genelinde, telefon hatlarındaki sorunlar nedeniyle iletişim kurulmasında güçlüklerle karşılaşılıyor.

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