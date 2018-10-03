Dünya Endonezyada deprem bölgesinde yanardağ patladı
ASYA

Endonezya'da deprem bölgesinde yanardağ patladı

Endonezya'da, geçen günlerde meydana gelen 7.5 büyüklüğünde depremin vurduğu Palu kentinin bulunduğu adada bir yanardağ faaliyete geçti. Yetkililer, bölge halkından evlerinden çıkmamalarını ve olası bir kül sağanağına karşı hazır olmalarını istedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Endonezya'da, geçen günlerde meydana gelen 7.5 büyüklüğünde depremin vurduğu Palu kentinin bulunduğu adada bir yanardağ faaliyete geçti.
Yerel haberlere göre, Palu kentinin 500 kilometre kadar kuzeydoğusunda bulunan Soputan dağındaki volkandan püskürtülen lav ve küller 6 bin metre yüksekliğe kadar çıktı.

Yetkililer, bölge halkından evlerinden çıkmamalarını ve olası bir kül sağanağına karşı maskelerini hazır tutmalarını istediler.

Amerikan Associated Press (AP) ajansı, henüz acil bir tahliye emri verilmediğini bildiriyor.

"Tüm kent ceset kokuyor"

7.5'lik deprem ve peşinden gelen 6 metrelik tsunami dalgalarının yerle bir ettiği Palu'da ise, tüm kent ceset kokuyor.

Palu'ya ulaşan gazeteciler, sokakların ceset koktuğunu aktarıyor.

Endonezya felaketi yaşıyor
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Endonezya felaketi yaşıyor
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi. 29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi. Bölgeden acı görüntüler geliyor.



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Birleşmiş Milletler (BM), Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinden etkilenenlere yardım için acil durum müdahale fonundan 15 milyon dolar tahsis edileceğini duyurdu.

BM'den yapılan yazılan açıklamada, deprem ve tsunami nedeniyle yaklaşık 66 bin ev, altyapı, yol ve köprülerin zarar gördüğüne, artçı sarsıntıların devam ettiğine ve binlerce kişinin hasarlı ve yıkılan evlere dönemediğine dikkat çekildi.

Endonezya hükümeti ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürse de destek ve yardımlara ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, BM'nin afetzedeler için acil durum müdahale fonundan 15 milyon dolar tahsis edeceği belirtildi.

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Depremzedeler ihtiyaçlarını karşılamada zorlanıyor
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Depremde şu ana kadar yüzlerce insanın hayatını kaybettiği adadaki Orta Sulawesi'nin başkenti Palu'da halk, gelen yardımların daha kolay ulaşacağı düşüncesiyle belediye binasının önündeki boş alanda kurdukları çadırda zorlu günler yaşıyor.
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İçme suyu, yemek sıkıntısının yanı sıra tuvalet ve duş gibi temizlik ihtiyaçlarını da giderecek yer bulamayan depremzedeler, bölgeden dışından gelecek yardımları bekliyor.
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Belediye önünde ailesiyle çadır kuran Ismanto Acho, yaptığı açıklamada, Deprem olduğu cuma gecesinden bu yana buradayız. İçme suyu bulamadığımız için şebeke suyu içmek zorunda kalıyoruz. Yemek bulamıyoruz ve yardımlar aracılığıyla gelen hazır makarnalar ile karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. ifadelerini kullandı.
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Bölgede çadır kuran Atika adlı bir başka Palulu da şu an en temel acil ihtiyaçlarının içme suyu olduğunu söyleyerek, en kısa sürede normal yaşamlarına dönmek istediklerini belirtti.
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Palu ve depremin etkili olduğu Donggala bölgesi civarında yakıt bulunamıyor. Bölge yetkilileri ve arama kurtarma ekipleri benzin ihtiyaçlarını bölge dışından getirerek karşılamaya çalışıyor.
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Halk, ellerindeki boş bidonlarla benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce bekliyor. Benzinin ne zaman geleceği konusunda ise istasyon yetkilileri net bir cevap veremiyor.
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Benzin almak için istasyona gelen Rosniah, Gece saat 01.00'de buraya geldim ve sabah oldu hala benzin alamadık. Benzinin ne zaman geleceğini bilmiyorum, kimse bir şey demiyor. Dün bölgeye gelen yakıt tankerinden sadece 1 litre alabildim. Bugün de ne kadar olursa almaya çalışacağım. Fiyatını da önemsemiyorum ihtiyacım var. diye konuştu.
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Resmi kurum ve sivil toplum örgütlerinden oluşan farklı ekiplerin bölge genelindeki yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Palu ve Donggala'da bölge insanı artçı sarsıntılar nedeniyle yeni bir büyük deprem korkusu yaşarken, evleri hasar görmeyenler dahil hiç kimse geceleri evinde uyumak istemiyor.
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Öte yandan, deprem bölgesinde bazı yerlerde yardım konvoylarının talan edilmesi sonrası yetkililer bölgeye girişte güvenlikten emin olduktan sonra yardım konvoylarının geçişine izin veriyor.
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Bu arada, elektriklerin olmadığı bölge genelinde, telefon hatlarındaki aksamalar nedeniyle tam olarak iletişim kurulamıyor.
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Bölgede cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami sonrası yetkililer bin 200'den fazla insanın yaşamını yitirdiği açıklamıştı. Yetkililer ayrıca sağlık koşulları ve dini kurallar nedeniyle bölgedeki naaşların hazırlanan toplu mezarlara ivedilikle gömülmesi gerektiğini belirtmişti.
Title
Endonezya'da depremzedeler ihtiyaçlarını karşılamada zorlanıyor
Depremzedeler ihtiyaçlarını karşılamada zorlanıyor
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından bölgedeki halk, içme suyu ve gıda gibi temel insani ihtiyaçlarını bulmakta zorluk çekiyor.
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Ülkenin kuzeyindeki Swalesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerel kaynaklar, depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı.

Depremin ardından Donggala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya büyük felaketi yaşıyor: Acı fotoğraflar
FOTOĞRAF 20
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi
Title
29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi
Title
29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi
Title
29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi
Title
Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı Yusuf Kalla, ölü sayısının bine ulaşabileceğini söyledi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.
Title
İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.
Title
Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.
Title
Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.
Title
Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.
Title
İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.
Endonezya büyük felaketi yaşıyor: Acı fotoğraflar
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi. 29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi. Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı Yusuf Kalla, ölü sayısının bine ulaşabileceğini söyledi.

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Endonezya'da bu yıl Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen bu sarsıntılar nedeniyle 563 kişi hayatını kaybetmişti.

  • "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.
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