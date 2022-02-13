Dünya Endonezyada gelgit dalgaları insanları denize sürükledi 11 ölü
ASYA

Endonezya’da gelgit dalgaları insanları denize sürükledi: 11 ölü

Endonezya’da şiddetli gelgit dalgalarının plajdaki insanları denize sürüklemesi sonrası 11 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Endonezya’da gelgit dalgaları insanları denize sürükledi: 11 ölü
Endonezya’da gelgit dalgaları insanları denize sürükledi.

Endonezya’nın Doğu Java eyaletinde, geleneksel bir ritüel için plajda toplanan 23 kişi, gelgit dalgalarının kıyıya vurması sonrası denize sürüklendi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise kurtarıldı. Afet Yönetimi ve Azaltma Dairesi Operasyon Birimi Başkanı Budi Santosa, olayın Jember bölgesindeki Payangan plajında yerel saatle 00.25’te meydana geldiğini belirterek, “Birdenbire gelgit dalgaları geldi ve insanları denize sürükledi. Dalgalar çok büyüktü. İnsanların bu tür faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmıştı” dedi.

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