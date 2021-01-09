Dünya Endonezyada içinde 62 kişinin bulunduğu yolcu uçağı denize düştü
ASYA

Endonezya'da içinde 62 kişinin bulunduğu yolcu uçağı denize düştü

Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalanan Sriwijaya'ya ait bir yolcu uçağı radardan kayboldu. Uçakta 50'den fazla yolcu olduğu belirtilirken, arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Son dakika haberine göre Endonezya’da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı.

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Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, yaptığı açıklamada, Sriwijaya Havayolları’na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağı ile irtibatın sağlanamadığını aktardı. Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra uçakla irtibat kurulamadığını kaydeden İriwati, en son iletişimin yerel saatle 14.40 olduğu bilgisini paylaştı.

  • İriwati, başkent Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalanan uçağın koordinatının belirlenmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

Endonezya'da düşen uçaktaki yolcuların cesedine ulaşıldı
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Endonezya'da düşen uçaktaki yolcuların cesedine ulaşıldı

Modelinin Boeing 737-500 olduğu belirtilen uçakta mürettebatla birlikte 62 kişi olduğu belirtiliyor.

Denize düştüğü açıklandı

Son dakika haberine göre Endonezya’da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı.

Yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

UÇAĞA AİT PARÇALAR YAYINLANDI

Öte yandan, FlightRadar24'de yer alan bilgiye göre uçağın modelinin 27 yaşında bir Boeing 737-500 olduğu anlaşıldı.

Hava takip sistemlerinin aktardığı bilgiye göre kaybolan uçak Cakarta'dan havalandıktan yaklaşık 4 dakika sonra 10 bin feet (yaklaşık 3 bin metre) irtifa kaybetti. Endonezya’da irtibatın kesildiği Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağının denize düştüğünden endişe ediliyordu.

Yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Benzer facia yaşanmıştı

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. Kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.

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