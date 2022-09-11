Endonezya’da korkutan deprem

Hayat

Çoruh Nehri’nden sanata yolculuk

Baksı Kültür Sanat Vakfı ile Bocchi’nin iş birliğinde hayata geçirilen Nehri Sanatla Yıkamak projesi çerçevesinde öğrenciler Çoruh Nehri kıyısından topladıkları atıkları katıldıkları atölyelerde sanat ürününe çevirdi. Birbirinden renkli ve eğlenceli sanat ürünleri Baksı Müzesi’nde sergileniyor. Serginin ikinci durağı ise İstanbul.