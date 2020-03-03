Dünya Endonezyada Merapi Yanardağında patlama
ASYA

Endonezya’da Merapi Yanardağı’nda patlama

Endonezya’da Merapi Yanardağı’nda patlama

Endonezya’daki Merapi Yanardağı’nda meydana gelen patlama sonrası, Solo kentinde uçuşlar askıya alındı. Merapi Yanardağı’nda 2010 yıllında meydana gelen art arda patlamalar sonucu en az 350 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgede yaşayan insanlara yanardağın en az 3 kilometre uzağında durulması ve bölgeye yaklaşılmaması uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Yanardağın 6 kilometre yüksekliğe kül püskürtme görüntüsü.
Yanardağın 6 kilometre yüksekliğe kül püskürtme görüntüsü.

Endonezya’daki Java Adası’nda yer alan Merapi Yanardağı meydana gelen patlama sonrası kül ve duman püskürtmeye başladı.

Yanardağın 6 kilometre yüksekliğe kül püskürtmesi sonucu yerel saatle 09.25 de Solo kentindeki havaalanında uçuşların askıya alındığı belirtildi.

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Maske takan kız çpcukları.

Bölgeye yaklaşılmaması uyarısı yapıldı

Patlamanın ardından kırmızı alarm verilirken kül bulutunun kuzeye ilerlediği kaydedildi. Çevrede yaşayanlara yanardağın en az 3 kilometre uzağında durulması ve bölgeye yaklaşılmaması uyarısı yapıldı.

Yanardağın 6 kilometre yüksekliğe kül püskürtme görüntüsü.

Merapi Yanardağı’nda 2010 yıllında meydana gelen art arda patlamalar sonucu en az 350 kişi hayatını kaybetmişti.

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Arabaların üzerinde patlayan yanardağın küllerine rastlandı.

Solo kentinde uçuşlar askıya alındı.

İnsanlar yanardağdan uzak duruyor.
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