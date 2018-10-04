Dünya Endonezyada morglarda yer kalmadı
ASYA

Endonezya'da morglarda yer kalmadı

Endonezya’da depremin etkili olduğu Palu’da hastane morglarında yeterli yerin bulunamaması nedeniyle dışarıda bekletilen cesetler çürümeye başladı. Depremde hastaneye getirilen yüzlerce cansız beden, kimlik tespiti için bekletiliyor.

Haber Merkezi AA
Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1424'e yükselirken, morglarda yer kalmadığı belirtiliyor.
Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1424'e yükselirken, morglarda yer kalmadığı belirtiliyor.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 424'e çıktı.

Endonezya’daki depremde yaşamını yitiren ve kimlik tespiti için hastaneye getirilen cesetler, morglarda yeterli yerin olmaması nedeniyle çürümeye başladı.

Sulawesi Adası’nda şu ana kadar en çok can kaybının yaşandığı Palu’da kimlik tespiti için hastaneye getirilen cesetler için morglarda yer kalmadı.

Palau yakınlarında Paboya mezarlık alanında kazılan toplu mezara getirilen cesetlerden ağrı kokular yayılıyor.

Reuters
Palu'da bir hastanede deprem sonrası tedavi gören bir çocuk...

Kepçe operatörü Abdulmuluk, şöyle konuştu:

Palu’da iki toplu mezar alanı bulunuyor ancak ikinci henüz işleme geçmedi. Pazar gününden bu yana kazı işlemi yapıyoruz. Şu ana kadar 315 kişinin cesedi gömüldü.Cesetler hastanelerden araçlarla gruplar halinde getiriliyor.

Toplu mezarı 3 metre derinliğinde kazdıklarını söyleyen Abdulmuluk, 3 katman halinde defin işleminin yapıldığını ifade etti.

Cuma günü yaşanan depremin ardından bölgede bazı enkazlardan ceset kokuları gelirken, yetkililer, cesetlerin toplu olarak en hızlı şekilde gömülmesi talimatını vermişti.

Reuters
Endonezya'daki deprem ve tsunamiden etkilenen sahil şeridinden kaçan halk, yüksek noktalara çadırlar kurdu.

5 gündür kayıp olan çocuklarını toplu mezarlıkta arıyorlar

Palu’da 58 yaşındaki Münevver ve 59 yaşındaki Sutrisno Mange çifti, deprem ve tsunamide kaybolan çocuklarını defin işlemlerinin yapıldığı toplu mezarlıkta arıyor.

Münevver Mange, "Deprem günü çocuğum, gelinim ve torunum motosikletle sahil kenarındaki alışveriş merkezine çocukları için ayakkabı almaya gitti. Deprem ve ardından tsunami oldu bir daha da eve gelmediler." ifadelerini kullandı.

Cesetlerini bulma umuduyla toplu mezar alana geldiğini belirten Münevver, her yeri dolaştığını ancak kıyı bölgesinde sadece kullandıkları motosikleti bulduğunu dile getirdi.

REKLAM

Deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 407'ye yükseldiğini ve şu ana kadar 519 cesedin defnedildiğini belirten Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 100’ün üzerinde kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Reuters
Endonezya'daki deprem ve tsunami de 1400 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı.

  • Endonezya'daki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerel kaynaklar ise depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı.
  • Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.
  • Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.
  • "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

AA
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 424'e çıktı. Hayatını kaybedenler toplu mezarlara defnediliyor.

Morglar almıyor artık

Morglar almıyor artık
ABD İsrail’isavaşahazırlıyor

ABD İsrail’isavaşahazırlıyor

ABD, siyonist işgalcileri katliamlar için biraz daha cesaretlendirdi.
Trump'a yargı engeli

Trump'a yargı engeli

​240 bin sığınmacıyı sınır dışı etme kararı askıya alındı.
Kira zamları belli oldu

Kira zamları belli oldu

​Bu ay ilk kez ÜFE üzerinden yapılacak.
Yıkım ekipleri Oktar'ın villasında

Yıkım ekipleri Oktar'ın villasında

Kaçak olduğu tespit edilen villaya dozerler girdi.
Maaşlarabüyük zam geliyor

Maaşlarabüyük zam geliyor

​Erdoğan'ın talimatının ardından taslak hazırlandı.
Saldırı sonrası kaçtılar

Saldırı sonrası kaçtılar

​Batman'da teröristlerin yola tuzakladığı EYP patladı.
Kandil yalvardıteröristler kaçtı

Kandil yalvardıteröristler kaçtı

TSK vurdukça telsizden restleşmeye başladılar.

İsyan ettiren gol

İsyan ettiren gol

​Marega'nın attığı golde tepki çeken detay.

Yazık oldu

Yazık oldu

​Sayısız fırsatı harcayan G.Saray 1-0 mağlup oldu.
Belgele ve ihbar et

Belgele ve ihbar et

​Ticaret Bakanlığı ekipleriyle zabıta denetim seferberliği başlattı.
Diyarbakır'dabüyük operasyon

Diyarbakır'dabüyük operasyon

65 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kuraklık yüzyılı

Kuraklık yüzyılı

Türkiye için korkutan senaryo.
İnisiyatifartık bizde

İnisiyatifartık bizde

Bizi dışlayanlar şimdi bize yaklaşıyor.
Rusya'dangüç gösterisi

Rusya'dangüç gösterisi

49 adet ​S-300'ü Suriye'ye teslim etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.