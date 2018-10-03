Dünya Endonezyada ölü sayısı her geçen dakika artıyor
ASYA

Endonezya'da ölü sayısı artıyor! Depremde kaç kişi öldü? Deprem sonrası tsunami...

Endonezya’da ölü sayısı her geçen dakika artıyor

7.4'lük deprem ve tsunami ile sarsılan Endonezya'da ölü sayısı 1407'ye yükseldi. Sokakların ceset koktuğu bilgileri gelirken, ölüler için kazılan toplu mezarlar ve defin işlemleri devam ediyor. Türkiye, STK'lar ve Kızılay aracılığıyla bölgeye yardım ekiplerini gönderdi.

Haber Merkezi IHA
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenler toplu mezarlara defnediliyor. (Fotoğraf: Reuters)
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenler toplu mezarlara defnediliyor. (Fotoğraf: Reuters)

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 407’ye ulaştı.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya’da ölü sayısının bin 407’ye ulaştığını açıkladı.

Hayatta kalanların ise susuzlukla ve açlıkla mücadele ettiği bölgede, yiyecek ve temiz su sınırlı olmakla birlikte yerel hastanelerin yoğunluk nedeniyle hizmet vermede zorluk çektiği belirtiliyor. Yardım kuruluşları, diğer bölgelerden haberlerin gelmesiyle birlikte ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

BM 15 milyon dolar tahsis edecek

Birleşmiş Milletler (BM), Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinden etkilenenlere yardım için acil durum müdahale fonundan 15 milyon dolar tahsis edileceğini duyurdu.

BM'den yapılan yazılan açıklamada, deprem ve tsunami nedeniyle yaklaşık 66 bin ev, altyapı, yol ve köprülerin zarar gördüğüne, artçı sarsıntıların devam ettiğine ve binlerce kişinin hasarlı ve yıkılan evlere dönemediğine dikkat çekildi.

Yardım ulaştırmak çok zor

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem sonrası bölgeye elektrik verilememesi yardım çalışmalarını zorlaştırıyor.

Orta Sulawesi Ulusal Afet Yönetim Ajansı Başkanı Bartolomeus Tandigala, açıklamada, şöyle konuştu:

Deprem bölgesinde elektriklerin verilememesi, arama kurtarmadan ulaşım, iletişim ve içme suyuna kadar birçok olumsuz durumu tetikliyor

Arama kurtarma çalışmalarına hava karardığında ara vermek zorunda kaldıklarını söyleyen Tandigala, mevcut durumda halkın yardımların dışında hiçbir şekilde içme suyuna ulaşamadığını ve bu yüzden kargaşa yaşandığını aktardı.

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İHH İnsani Yardım Vakfı, Kızılay ve AFAD, Endonezya'daki afet bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Palu’da bulunan acil yardım ekibimiz bugün de dağıtımlarına devam ediyor. Bölgede bulunan Doğal Afetler Temsilcisi ile görüşerek yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarede bulunduk ve arama-kurtarma çalışmalarına iştirak ettik. pic.twitter.com/X2tvNKAPsr

Halk yağmaya karşı evlerini terk etmek istemiyor

Bölgedeki evlerin tamamen ya da kısmen oturulamaz hale geldiğini ifade eden Tandigala, ‘’Ev ya da dükkanları zarar görmeyenler içme suyu ya da gıdaları olmasa da yağma ihtimaline karşı mülklerinin önünde geceliyor.’’ diye konuştu.

Depremin merkez üssü Palu’ya ulaşan İHH ekipleri, ilk etapta 2 bin kişinin faydalanacağı gıda ve barınma malzemesi dağıtımına başladı.

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