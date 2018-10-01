Dünya Endonezyada ölüler toplu mezarlara defnediliyor
ASYA

Endonezya'da ölüler toplu mezarlara defnediliyor

Endonezya'da deprem ve ardından meydana gelen tsunami felaketinde ölenler toplu olarak defnedilmeye başlandı. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, afet bölgesine uluslararası yardım sevkiyatı için onay verdi. Hala Palu'nun kuzeyindeki deprem ve tsunamiden etkilenen Dongala, Sigi ve Parigi Mountog bölgelerine halen erişim sağlanabilmiş değil.

Haber Merkezi AA
​Can kayıplarının fazla olduğu Merkez Sulawesi eyaletinin başkenti Palu'da, enkaz altından çıkarılan naaşların gömülebilmesi için toplu mezar açıldı.
​Can kayıplarının fazla olduğu Merkez Sulawesi eyaletinin başkenti Palu'da, enkaz altından çıkarılan naaşların gömülebilmesi için toplu mezar açıldı.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afette şu ana kadar hayatını kaybeden binden fazla insan için toplu mezarlar kazılarak, defin işlemlerine başlandı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) alınan bilgiye göre, deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 1203'e çıkarken, naaşların gömülebilmesi için toplu defin alanları hazırlandı.

  • Can kayıplarının fazla olduğu Merkez Sulawesi eyaletinin başkenti Palu'da, enkaz altından çıkarılan naaşların gömülebilmesi için toplu mezar hazırlandığı bildirdi.

Endonezya büyük felaketi yaşıyor: Acı fotoğraflar
FOTOĞRAF 20
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi
Title
29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi
Title
29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi
Title
29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi
Title
Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı Yusuf Kalla, ölü sayısının bine ulaşabileceğini söyledi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.
Title
İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.
Title
Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.
Title
Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.
Title
Dün akşam, bölgede yaşayanlardan gelen bilgilere göre, 29 kişinin kaybolduğu, yaklaşık 17 bin kişinin de tahliye edildiği kaydedilmişti.
Title
İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.
Title
Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi.
Title
İletişim kesintisi nedeniyle Donggala bölgesinden henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilen haberde, bölgede altyapı ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandığı kaydedildi.
Endonezya büyük felaketi yaşıyor: Acı fotoğraflar
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi. 29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi. Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı Yusuf Kalla, ölü sayısının bine ulaşabileceğini söyledi.

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BNPB yetkilisi Willem Rampangilei, sağlık koşulları ve dini kurallar nedeniyle naaşların ivedilikle gömülmesi gerektiğine işaret etti.

Yerel ordu komutanı Tiopan Aritonang, gün içinde sadece bir hastaneden 545 naaşın gömülmek üzere sevk edileceğini ifade ederken, defin işlemlerine hemen başlanacağını kaydetti. Aritonang, ölenlerin yakınlarının daha sonra mezar yerlerini teşhis edebilmesi için kurbanların fotoğraflarının çekildiğini kaydetti. Ordu sözcüsü Mohammad Thorir de kamuya ait mezarlığına komşu arazide kurulan defin alanına bin kadar naaşın gömülmesinin planladığını belirtti.

Bazı bölgelere halen ulaşılamadı

Palu'nun kuzeyindeki deprem ve tsunamiden etkilenen Dongala, Sigi ve Parigi Mountog bölgelerine halen erişim sağlanabilmiş değil. Söz konusu bölgelerde toplam 1,2 milyon nüfus yaşarken, yetkililer bu bölgelerdeki yıkımın can kaybı sayısını arttıracağı uyarısında bulundu.

Endonezya felaketi yaşıyor
OYNAT 01:00
Endonezya felaketi yaşıyor
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi. 29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi. Bölgeden acı görüntüler geliyor.



YORUM YAP

Hükümetten uluslararası yardıma onay

Bu arada Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun uluslararası yardım kuruluşlarının afet bölgesine girişine onay verdiği bildirildi.

Endonezya Yatırım Koordinasyon Kurulu Başkanı Thomas Lembong, Twitter'da paylaştığı mesajda, devlet başkanının uluslararası yardım kabulüne onay verdiğini duyurdu. Dongala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

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Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

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