Dünya Endonezyada peş peşe şiddetli depremler
ASYA

Endonezya'da peş peşe şiddetli depremler

Endonezya'nın Batı Papua bölgesinde, büyüklükleri 5,5 ila 6,2 olan en az 4 deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi AA
Endonezyada peş peşe şiddetli depremler
Endonezya

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, Batı Papua şehrinin Merkez Mamberamo bölgesinin yaklaşık 37 kilometre kuzeybatısında, yaklaşık 16 kilometre derinlikte, büyüklükleri 5,5 ila 6,2 olan en az 4 deprem oluştuğunu duyurdu.

Deprem ve Tsunami Azaltma Bölümü Başkanı Daryono, yaptığı açıklamada, söz konusu depremlerin tsunamiyi tetikleme riskinin bulunmadığını ve Memberamo Anjak fayındaki bir itmenin, deprem dizisini tetiklediğini ifade etti.

Daryono, depremlerin can kaybı ya da hasara neden olmadığını kaydetti.

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