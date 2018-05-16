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DünyaEndonezyada polis merkezine bıçaklarla saldırdılar
ASYA

Endonezya’da polis merkezine bıçaklarla saldırdılar

Endonezya'da polis merkezine düzenlenen bıçaklı saldırıda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Polis, 4 saldırganı öldürerek etkisiz hale getirdi.

AA
Arşiv
Arşiv

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki bir polis merkezine düzenlenen bıçaklı saldırıda bir güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Ulusal Emniyet Sözcüsü Setyo Wasisto, dört kişinin uzun bıçaklarla Pekanbaru kentindeki Riau Polis Merkezi’ne saldırdığını açıkladı. Saldırganların polis merkezi girişinde araçlarıyla çarptığı güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Wasisto, iki kişinin yaralandığını belirtti.

Polisin müdahale etmesi sonucu dört saldırganın öldürüldüğünü ifade eden Wasisto, aracı kullanan saldırganın da yakalandığını söyledi.

Pazar ve pazartesi günleri Endonezya'nın Doğu Cava bölgesinde düzenlenen bombalı saldırılar ve el yapımı bombanın kazayla saldırı hazırlığı yapılan evde patlaması sonucu 13 saldırgan ve 13 sivil ölmüştü. Endonezya'da DEAŞ'la bağlantılı Jamaah Anşarut Dulah (JAD) isimli terör örgütünün saldırılarla bağlantılı olduğu tespit edilmişti. Saldırıların ardından başkent Cakarta, Doğu Cava ve Riau bölgelerinde en üst seviyede güvenlik alarmı verilmişti.

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