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Dünya Endonezyada seçim protestosu 6 ölü 200 yaralı 69 gözaltı
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ASYA

Endonezya’da seçim protestosu: 6 ölü 200 yaralı 69 gözaltı

Endonezya’da seçim protestosu: 6 ölü 200 yaralı 69 gözaltı

Endonezya’da geçen ay yapılan başkanlık seçimlerini kaybeden Subianto destekçilerinin düzenlediği protestolarda çıkan arbedede 6 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin yaralandığı ve 69 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Mevcut Devlet Başkanı Widodo, oyların yüzde 55,50'sini alarak yeniden kazandığını açıkladı. Büyük Endonezya Hareket Partisi Genel Başkanı Subianto ise oyların yüzde 44,50’sini alarak seçimleri kaybetmişti. Subianto resmi seçim sonuçlarına itiraz etmiş, sonrasında protestolar patlak vermişti. Ülkede resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, 30 binden fazla asker görevlendirilmişti.

Haber Merkezi IHA
Endonezya’da seçim protestolarında arbede çıktı.
Endonezya’da seçim protestolarında arbede çıktı.

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da, mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo’nun geçtiğimiz ay yapılan başkanlık seçimlerini yeniden kazanmasına karşı düzenlenen protestolarda arbede yaşandı.

Sokaklarda araçlar yakıldı.

Polis, araçları yakan ve barikat kuran göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Jakarta Valisi Anies Baswedan, yaşanan arbedede 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yollar kapatıldı.

Şehrin bazı noktalarında yolların, alışveriş merkezleri, işletmeler ve okulların kapatıldığı belirtildi.

Endonezya'da seçim sonuçları sokaklarda protestolara neden oldu.

Polis sözcüsü Muhammad Iqbal, protestolarda 69 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gösterilerde polis ve protestocular arasında yaşanan arbedelerde gerçek mermi kullanıldığına ilişkin iddialar üzerine yetkililerin inceleme başlattığı öğrenildi.

Bir çok kişi gözaltına alındı.

Ancak polis tarafından yapılan açıklamada, müdahale sırasında gerçek mermi kullanılmadığı ifade edildi.

Endonezya Seçim Komisyonu (KPU), dün ülkede 17 Nisan’da yapılan başkanlık seçimlerini mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo’nun oyların yüzde 55,50’ini alarak yeniden kazandığını açıklamıştı.

Araçlar kullanılamaz hâle geldi.

Büyük Endonezya Hareket Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Prabowo Subianto ise oyların yüzde 44,50’sini alarak seçimleri kaybetmişti. Subianto resmi seçim sonuçlarına itiraz etmiş, sonrasında protestolar patlak vermişti.

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Sokaklar karıştı.


Ülkede resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, 30 binden fazla asker görevlendirilmişti.

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