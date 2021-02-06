Dünya Endonezyada sel suları sokakları kırmızıya boyadı
ASYA

Endonezya’da sel suları sokakları kırmızıya boyadı

Endonezya’nın Jenggot köyünde şiddetli yağmurların yol açtığı sel sonrası suların kumaş fabrikasından sızan boya ile karışmasıyla sokaklar kırmızıya büründü. Pekalongan’dan acil durum yetkilisi Dimas Arga Yudha sosyal medyadaki görüntüleri doğrulayarak, "Kırmızı sel suları, selin karıştığı batik boyadan kaynaklanıyor. Bir süre sonra yağmurla karıştığında yok olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Pekalongan’da suların farklı renklere dönmesi alışılmadık bir durum değil.
Pekalongan’da suların farklı renklere dönmesi alışılmadık bir durum değil.

Endonezya’nın Orta Cava eyaletine bağı Pekalongan kentinde şiddetli yağmurlar sele yol açtı. Cadde ve sokaklarda su baskınları meydana gelirken, sel suları kumaş fabrikasından sızan boya atıkları ile karışınca ortalık kan kırmızısına büründü.

Jenggot köyünde sokaklar kırmızıya dönünce sosyal medya kullanıcıları o anları kaydederek şaşkınlığını dile getirdi.

Pekalongan’dan acil durum yetkilisi Dimas Arga Yudha sosyal medyadaki görüntüleri doğrulayarak, "Kırmızı sel suları, selin karıştığı batik boyadan kaynaklanıyor. Bir süre sonra yağmurla karıştığında yok olacak" ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz ay yeşile bürünmüştü

Pekalongan, pamuk ve ipek kumaşa desenlerin balmumuyla işlendiği batik tekniği ve tekniğin uygulandığı kumaşlarla üretilen kıyafetlerle bilinen bir şehir olarak öne çıkıyor.

Pekalongan’da suların farklı renklere dönmesi alışılmadık bir durum değil.

Geçtiğimiz ay meydana gelen sel sırasında şehrin kuzeyindeki başka bir köyün sokakları da yeşile bürünmüştü.

Köy sakini olduğunu belirten Twitter kullanıcısı Area Julid, "Bazen yolda mor su birikintileri de oluyor" ifadesini kullandı.

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