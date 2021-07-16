Endonezya'da tekne faciası: 9 ölü

Çin diplomasi altında ‘borç tuzağı’ kuruyor: Aralarında Türk devletleri de var

Batı dünyası bir ülkeye borç vereceği zaman bazı sınırlamalar ve dayatmalar getiriyor. Kredi veya yatırım talebinde bulunan ülkenin siyasi durumuna, paranın nereye ve hangi koşullarda harcanacağına dek kapsamlı ön koşullar bulunuyor. Çin ise, borç vereceği ülkeye sadece Tayvan'ı tanımaması ön koşulunu sunuyor. Bu da kredi ve yatırım arayışında olan gelişmekte olan ülkelere çok cazip geliyor. Doç. Dr. Ömer Kul, ''Çin, borç verdiği ülkelerin stratejik noktalarına, limanlarına amiyâne tabirle çöküyor ve buralara kullanım hakkı elde ediyor. Meselâ Cibuti'de aynı şeyi yaşadık ve orada askerî bir üs kurma hakkı elde etti. Aynı şekilde Çin, Çin- Pakistan ekonomik koridoru dolayısıyla Pakistan'ın denize çıkan en büyük portu, limanı Gwadar'da orada bir 5 bin kişilik yerleşim hakkı yani 'vatandaş yerleştirme hakkı' elde etti'' dedi.