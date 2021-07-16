Endonezya'da tekne faciası: 9 ölü

Endonezya'nın Batı Kalimantan açıklarında fırtına sebebiyle birçok balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi öldü, 47 kişi kayboldu.
Ayrıntılar geliyor...
Endonezya'nın Batı Kalimantan açıklarında fırtına sebebiyle birçok balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi öldü, 47 kişi kayboldu.
Ayrıntılar geliyor...
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