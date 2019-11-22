Dünya Endonezyada uçak iniş yapamadı Yolcular panik yaşadı
ASYA

Endonezya'da uçak iniş yapamadı: Yolcular panik yaşadı

Endonezya'da uçak iniş yapamadı: Yolcular panik yaşadı

Garuda Hava Yollarının Banyuwangi-başkent Cakarta seferini yapan GA 271 sefer sayılı yolcu uçağı, şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle Soekarno Hatta Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamadı.

Haber Merkezi AA
GA 271 sefer sayılı yolcu uçağı.
GA 271 sefer sayılı yolcu uçağı.

Endonezya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş yapamayan uçakta yolcular panik yaşadı.

  • Kompas TV kanalının haberine göre, pisti iki kez pas geçen uçağın, daha sonra başkentin doğusundaki Halim Perdanakusuma Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

Olay sonrası büyük panik yaşayan yolcuların, bir süre apronda bekletilen uçağın, Soekarno Hatta Havalimanı için tekrar kalkışını engellediği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Uçaktaki 94 yolcudan 69'unun uçaktan ayrıldığını açıklayan havayolu yetkilileri, diğer yolcuların ise seyahatlerine devam etmek istediğini belirtti.

Bu arada, Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu bugün, Cakarta ve Banten bölgesi için şiddetli yağmur ve rüzgar uyarısı yapmıştı.

Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, etkisini arttıran sağanak yağış, zaman zaman hava trafiğini olumsuz etkileyebiliyor.

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