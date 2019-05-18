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Dünya Endonezyada yanardağ faaliyete geçti
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ASYA

Endonezya'da yanardağ faaliyete geçti

Endonezya'da yanardağ faaliyete geçti

Agung Yanardağı'na yaklaşılmaması uyarısı yapıldı. Takımadalar ülkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan 130'a yakın aktif volkanın bulunduğu bir bölgenin merkezinde yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Agung Yanardağı.
Agung Yanardağı.

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda, artan volkanik hareketlilik nedeniyle halka bölgeye yaklaşmamaları uyarısında bulunuldu.

  • Tempo gazetesinin haberine göre, Agung Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarda püsküren kül ve duman kraterden 2 bin metre yüksekliğe ulaştı.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden (PVMBG) yetkililer, halka, yanardağ kraterini çevreleyen 4 kilometrelik alanda faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı.

Yanardağda 1963'te yaşanan volkanik patlama sonucunda lav akışı 11 ay sürmüş, binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Takımadalar ülkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan 130'a yakın aktif volkanın bulunduğu bir bölgenin merkezinde yer alıyor.

Endonezya'da volkanik alarm
DÜNYA
Endonezya'da volkanik alarm

Endonezya'daki Agung Yanardağı'nda hareketlilik
DÜNYA
Endonezya'daki Agung Yanardağı'nda hareketlilik

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