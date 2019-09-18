Dünya Endonezyada yangın operasyonu
ASYA

Endonezya'da yangın operasyonu

Endonezya'da iki aydır devam eden yangınları çıkardıkları gerekçesiyle 185 kişi gözaltına alındı. Yangınların dumanı Malezya'yı da olumsuz etkiledi, yüzlerce okul tatil edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Malezya'nın güney kesimleri ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarındaki orman yangınları temmuz sonundan bu yana sürüyor.
Malezya'nın güney kesimleri ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarındaki orman yangınları temmuz sonundan bu yana sürüyor.

6 EYALETTE DEVAM EDİYOR

Endonezya'daki orman yangınları Malezya'yı da etkiledi.

Endonezya'da çeşitli eyaletlerinde yaklaşık 2 aydır devam eden orman yangınları nedeniyle operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, yangınlara sebep olmakla suçlanan 185 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ulusal Emniyet Sözcüsü Dedi Prasetyo, 6 eyalette devam eden orman yangınlarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Prasetyo, suçlu bulunanların azami 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğini vurguladı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

  • Orman yangınları, komşu ülke Malezya’da da hayatı olumsuz etkiledi. Malezya’nın güneyi ile Endonezya’nın Sumatra ve Kalimantan adalarının kuzeyinde çıkan orman yangınlarının sebep olduğu duman bulutları ve hava kirliliği nedeniyle ülke genelinde 468 okul tatil edildi. Malezya Meteoroloji Birimi, önceki gün yaptığı açıklamada, bazı eyaletlerde hava kalitesinin “aşırı sağlıksız” seviyesine düştüğünü açıklamıştı.

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