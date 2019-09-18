Endonezya'da yangın operasyonu

Malezya'nın güney kesimleri ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarındaki orman yangınları temmuz sonundan bu yana sürüyor.

6 EYALETTE DEVAM EDİYOR

Endonezya'daki orman yangınları Malezya'yı da etkiledi.

Endonezya'da çeşitli eyaletlerinde yaklaşık 2 aydır devam eden orman yangınları nedeniyle operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, yangınlara sebep olmakla suçlanan 185 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ulusal Emniyet Sözcüsü Dedi Prasetyo, 6 eyalette devam eden orman yangınlarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Prasetyo, suçlu bulunanların azami 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğini vurguladı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ



Orman yangınları, komşu ülke Malezya’da da hayatı olumsuz etkiledi. Malezya’nın güneyi ile Endonezya’nın Sumatra ve Kalimantan adalarının kuzeyinde çıkan orman yangınlarının sebep olduğu duman bulutları ve hava kirliliği nedeniyle ülke genelinde 468 okul tatil edildi. Malezya Meteoroloji Birimi, önceki gün yaptığı açıklamada, bazı eyaletlerde hava kalitesinin “aşırı sağlıksız” seviyesine düştüğünü açıklamıştı.