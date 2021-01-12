Dünya Endonezyada yolcu uçağı denize düştü Parçalar inceleniyor
ASYA

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü: Parçalar inceleniyor

Endonezya'da kalkıştan kısa bir süre sonra düşen yolcu uçağına ait bulunan parçaların incelenmesi sürüyor. Yeri tespit edilen uçağın kara kutusunu arama çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Endonezya’da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Endonezya’da yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) yetkilileri, başkent Cakarta'nın kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı'ndaki kriz merkezinde toplanan uçak kalıntılarını detaylı bir şekilde kayıt altına alıyor.

Şu ana kadar uçağın düşüş nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapmayan yetkililer, kara kutuya ulaşıldıktan sonra yapılan incelemeler sonucunda uçağın neden düştüğüne dair bilgiye ulaşabileceklerini belirtiyor.

  • Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Koordinatörü Rasman MS, yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü bölgede yeri tespit edilen uçağın kara kutusunu bugün enkazdan çıkarabilmeyi ümit ettiklerini ifade etti.

Uçak enkazının denizin 20-30 metre derinliğinde olduğunu aktaran Rasman, bugüne kadar kötü hava koşullarının arama çalışmalarını zorlaştırdığını kaydetti.

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Yolcu uçağının düştüğü Lancang ile Laki Adaları arasındaki bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, 9 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.

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Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin 9 Ocak'ta yerel saatle 14.40'ta gerçekleştirildiği uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını bildirmişti.

Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 noktaya dağıldığını ifade etmişti.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin fite (3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 fite düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.

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Endonezya’da düşen yolcu uçağına ait parçalar kriz merkezine getirildi
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Endonezya’da düşen yolcu uçağına ait parçalar kriz merkezine getirildi
Endonezya'da kalkıştan kısa süre sonra denize düşen Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağına ait parçalar kriz merkezine getirildi.

Uçağın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarında yer alan donanma gemisince getirilen uçağa ait bazı kablo ve metal parçaları, başkent Cakarta'nın kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı'ndaki kriz merkezinde özel oluşturulan alana konuldu.

Donanma gemisinden özenle indirilen ve kısa süre alanda sergilenen parçalar daha sonra özel ekipler tarafından incelenmek üzere götürüldü.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri, parçaların denizin 23 metre derinliğinde bulunduğunu ve bölgede geniş çaplı arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Endonezya'da kalktıktan 4 dakika sonra düştüğü tahmin edilen uçağa ait parçalar bulundu
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Endonezya'da kalktıktan 4 dakika sonra düştüğü tahmin edilen uçağa ait parçalar bulundu
Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait bir yolcu uçağıyla kalkıştan kısa süre sonra iletişimin kesildiği belirtildi. Arama kurtarma ekipleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda denize düştüğü ifade edilen Srivijaya havayollarına ait Boeing 737-500 uçağının ilk parçalarına ulaşıldığını duyurdu.

Srivijaya havayollarına ait Boeing 737-500 tipi uçak ile kalkıştan 4 dakika sonra irtibat kesilmişti.


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