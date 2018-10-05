Endonezya'daki hasar 658 milyon dolar

Endonezya'daki deprem ve tsunami sonrasında, bölgedeki köylerde 1000'den fazla kişinin halen enkaz altında olduğu sanılıyor.
Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, bölgedeki köylerden gelen raporlara göre, binden fazla kişinin enkaz altında kaldığının tahmin edildiğini söyledi.
Nugroho, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ancak her geçen gün ümitlerin tükendiğini belirtti. Bölgede felaket nedeniyle yaklaşık 70 bin ev hasar görürken, oluşan maddi hasarın 658 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.
Sulawesi Adası'nda cuma günü 7,4 büyüklüğünde deprem ve ardından tsunami meydana gelmişti.
BNPB'nin verdiği son bilgilerde, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 558'e yükseldiği belirtilmişti.
Nugroho, dün düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 17 bin 500 adadan oluşan Endonezya'da 3,8 milyon kişinin tsunami ve yaklaşık 148 milyon 400 bin kişinin deprem riski olan bölgelerde yaşadığını söylemişti.
Deprem ve ardından gelen tsunami felaketiyle sarsılan Endonezya'dan İzmir'e gelen milletvekili heyeti, ülkelerine yardım çağrısı yaptı.
Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesinin (APA) İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir otelde düzenlenen Sosyal ve Kültürel Daimi Komitesi Toplantısı'na Endonezya'dan da 3 milletvekili katıldı.
Heyet adına açıklama yapan milletvekili Achmad Farial, Endonezya'nın Sulawesi Adası merkezli deprem ve tsunami felaketinin Palu ve Dongala şehirlerinin büyük bölümüne zarar verdiğini hatırlattı.
Endonezya'nın yardımına koşan tüm ülkelere, kurumlara teşekkür eden Achmad Farial, bölgeye ekip ve yardım gönderen Türkiye'nin desteğine büyük önem verdiklerini ve minnettar olduklarını da dile getirdi.
Farial, "Dünyaya bir mesajınız var mı?" sorusunu ise "İlaca ulaşamıyoruz, yaşamak için ilaca ihtiyaç var." şeklinde yanıtladı.