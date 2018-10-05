Dünya Endonezyadaki hasar 658 milyon dolar
ASYA

Endonezya'daki hasar 658 milyon dolar

Endonezya'daki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 500'ü aştı. Bin kişinin hala enkaz altında olduğu ifade edilen ülkede, depremin yol açtığı hasarın 658 milyon dolara kadar ulaştığı ifade edildi. Şu anda Türkiye'de düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi'ne katılan 3 Endonezyalı vekil, ülkesinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaralanan yaşlı bir kadın. Fotoğraf: Reuters)
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaralanan yaşlı bir kadın. Fotoğraf: Reuters)

Endonezya'daki deprem ve tsunami sonrasında, bölgedeki köylerde 1000'den fazla kişinin halen enkaz altında olduğu sanılıyor.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, bölgedeki köylerden gelen raporlara göre, binden fazla kişinin enkaz altında kaldığının tahmin edildiğini söyledi.

Nugroho, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ancak her geçen gün ümitlerin tükendiğini belirtti. Bölgede felaket nedeniyle yaklaşık 70 bin ev hasar görürken, oluşan maddi hasarın 658 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

Endonezya'da deprem sonrası ilk Cuma namazı
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Endonezya Ulusal Afet Yönetimi, geçen hafta yaşanan deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 558'e yükseldiğini duyurdu.
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Sulawesi Adası'nda cuma günü 7,4 büyüklüğünde deprem ve ardından tsunami meydana gelmişti.
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Felaket nedeniyle 2 bin 549 kişinin yaralandığı, 100'ün üzerinde kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.
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Yaşanan felaket sonrası ilk Cuma namazı afetzedelerin çadırlarını kurduğu eski futbol sahsında arasında kılındı.
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Deprem ve tsunami mağduru bir Endonezya'lı Cuma namazı sırasında ağlıyor.
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Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide cami büyük zarar gördü.
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Depremde başka bir caminin kubbesiyle beraber tamamen yerle bir oldu.
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Namaz öncesi Müslümanlar böyle hazırlandı.
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Doğal afet mağduru müslümanlar cuma namazları için Palu'nun dışında kalan Lolu köyünde bir araya geldi.
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Lolu'daki futbol sahasına kurulan çadırların arasında namaz için büyük kilimler serildi.
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Endonezya'da deprem sonrası ilk Cuma namazı
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami sonrası Müslümanlar ilk cuma namazlarını bugün enkazların arasında kıldı. Hala 148,4 milyon kişi deprem, 3,8 milyon kişi de tsunami tehlikesi olan bölgelerde yaşıyor.
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Sulawesi Adası'nda cuma günü 7,4 büyüklüğünde deprem ve ardından tsunami meydana gelmişti.

BNPB'nin verdiği son bilgilerde, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 558'e yükseldiği belirtilmişti.

Nugroho, dün düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 17 bin 500 adadan oluşan Endonezya'da 3,8 milyon kişinin tsunami ve yaklaşık 148 milyon 400 bin kişinin deprem riski olan bölgelerde yaşadığını söylemişti.

Deprem ve ardından gelen tsunami felaketiyle sarsılan Endonezya'dan İzmir'e gelen milletvekili heyeti, ülkelerine yardım çağrısı yaptı.

Endonezya felaketi yaşıyor
OYNAT 01:00
Endonezya felaketi yaşıyor
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısı 832'ye yükseldi. 29 kişi kayboldu, yaklaşık 17 bin kişi de tahliye edildi. Bölgeden acı görüntüler geliyor.



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Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesinin (APA) İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir otelde düzenlenen Sosyal ve Kültürel Daimi Komitesi Toplantısı'na Endonezya'dan da 3 milletvekili katıldı.

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Heyet adına açıklama yapan milletvekili Achmad Farial, Endonezya'nın Sulawesi Adası merkezli deprem ve tsunami felaketinin Palu ve Dongala şehirlerinin büyük bölümüne zarar verdiğini hatırlattı.

Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi'nin (APA) Sosyal ve Kültürel Daimi Komitesi Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'de bulunan Endonezya milletvekili Achmad Farial, Endonezya'nın Sulawesi Adası merkezli deprem ve tsunami felaketinin Palu ve Dongala şehirlerinin büyük bölümüne zarar verdiğini söyledi.

Endonezya'nın yardımına koşan tüm ülkelere, kurumlara teşekkür eden Achmad Farial, bölgeye ekip ve yardım gönderen Türkiye'nin desteğine büyük önem verdiklerini ve minnettar olduklarını da dile getirdi.

Farial, "Dünyaya bir mesajınız var mı?" sorusunu ise "İlaca ulaşamıyoruz, yaşamak için ilaca ihtiyaç var." şeklinde yanıtladı.

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