Enerji krizi sonrası fahiş fiyat artışı hırsızlığı patlattı: Almanya'da ağaçlara çip takıyorlar

Almanya'da doğalgaz ve elektrik faturalarını düşürmek isteyenler kışın odun yakarak ısınmaya yöneldi. Tıpkı enerji fiyatları gibi yakacak odunun metreküp fiyatı da fırladı. 60 euro olan metreküp fiyatı 200 euro'ya çıkınca, satın almak yerine çalmaya yönelenler arttı. Ülkenin Saarland Eyaleti Çevre Bakanlığı Sözcüsü Sabine Schorr, "Ormanlık alanda yaşanan hırsızlığı önlemek için kontrolleri sıklaştırdık" dedi.

Schorr, ormanlık alanlara istiflenen kütüklerin içerisine hırsızların takibi için gps yerleştirildiğini, tanıklardan bilgi alabilmek amacıyla çağrılar yapıldığını belirtti.

Sabah'ın aktardığına göre; Berlin'deki Orman Sahipleri Derneği (AGDW), yakacak odun maliyetinin geçen yıl metreküp başına 60 ila 70 euro olduğunu, rakamın bu yıl 200 euro'ya çıktığını hatırlattı ve "Bu artış hırsızlığın yükselmesinde önemli rol oynadı" açıklaması yaptı.

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Dernek sözcüsü Jürgen Gaulke, Brandenburg Eyaleti'nde ormanlık alana profesyonel ağaç kesme makinaları ile girilmeye başlandığını ifade etti.

Ülkenin Thüringen Eyaleti'nde bu yıl devlete ait ormanlık alandan yaklaşık 1200 metreküp odun çalındığı istatistiği verildi. Bu rakamın geçen yıl sadece birkaç yüz metreküp olduğu aktarıldı. Hırsızlık boyutunun milyon euro'lara ulaştığından da söz edildi.

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CEZASI ÇOK AĞIR

Almanya'da söz konusu hırsızlığın cezası oldukça ağır. Örneğin ormanlık alandan yakacak odun toplarsanız veya yasa dışı olarak ağaç keserseniz, yakalanmanız durumunda Brandenburg, Hessen veya Schleswig Holstein eyaletlerinde 100 bin euroya kadar para cezası kesilebiliyor.

Rheinland Pfalz'da bu ceza 25 bin, Saarland'da ise 15 bin euro. Almanya'daki tüm ormanların bir sahibi var ve bu alanlardaki devrilmiş ağaçlardan tutun dallar bile ormanın sahibine ait. Bu sahip belediye, devlet, kiliseler, özel şahıs veya bir girişimci olabiliyor.