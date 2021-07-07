Dünya Erbil Havalimanına insansız hava araçlarıyla saldırı
ORTADOĞU

Erbil Havalimanı’na insansız hava araçlarıyla saldırı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) kentindeki Uluslararası Erbil Havalimanı’nı hedef alan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada saldırının silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Erbil saldırısına ilişkin açıklama: Silahlı insansız hava araçları ile gerçekleştirildi
Foto/arşiv

IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Erbil Havalimanı’na insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlendiğini belirtilerek, saldırı sonucunda herhangi bir hasar veya can kaybı meydana gelmediği duyuruldu.
Açıklamada çevredeki boş alana düşen bombalı insansız hava araçları (SİHA)’nın yangına yol açtığı aktarıldı.
ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin üssünün bulunduğu Uluslararası Erbil Havalimanı zaman zaman roketli saldırılara maruz kalıyor.

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Irak yerel medyasında yer alan haberlere göre, ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nün de bulunduğu Erbil Havaalanına füzelerle saldırıldı. Erbil Terörle Mücadele Servisinden yapılan açıklamada da saldırı doğrulandı.


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