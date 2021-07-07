Erbil Havalimanı’na insansız hava araçlarıyla saldırı

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Oksijen iyi geldi

Müsilajla mücadele kapsamında oksijeni artırmak için Marmara’ya bırakılan cihazlardan Pendik’teki olumlu sonuç verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deniz dibindeki yaşamı eski haline getirebilmek için balık avlanmasıyla ilgili bir kısıtlamanın olabileceğini ve Marmara’ya balık bırakılabileceğini söyledi.