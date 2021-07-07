Erbil Havalimanı’na insansız hava araçlarıyla saldırı

IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Erbil Havalimanı’na insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlendiğini belirtilerek, saldırı sonucunda herhangi bir hasar veya can kaybı meydana gelmediği duyuruldu.
Açıklamada çevredeki boş alana düşen bombalı insansız hava araçları (SİHA)’nın yangına yol açtığı aktarıldı.
ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin üssünün bulunduğu Uluslararası Erbil Havalimanı zaman zaman roketli saldırılara maruz kalıyor.