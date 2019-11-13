Dünya Erdoğan-Trump görüşmesinde masada dikkat çeken dosya detayı
AMERİKA

Erdoğan-Trump görüşmesinde masada dikkat çeken dosya detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki ikili görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçti. Heyetler arasındaki görüşmeden kameralara yansıyan fotoğraflarda bir detay dikkat çekti. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin terörle mücadelesi” dosyası görüşmelerde Türkiye'nin asıl mesele olarak terörle mücadeleyi gördüğünün bir mesajı olarak yorumlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'deki heyetler arası görüşmede Türkiye'nin terörle mücadele dosyası.
ABD'deki heyetler arası görüşmede Türkiye'nin terörle mücadele dosyası.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Erdoğan ve Trump daha sonra ikili görüşmeye geçti. Erdoğan ve Trump’ın ikili görüşmesi 1 saat 15 dakika sürerken iki lider çalışma yemeğine geçti. Heyetler arası görüşmeden basına yansıyan karelerden biri dikkat çekti.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin terörle mücadelesi” dosyası.

Masada dikkat çeken dosya

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin terörle mücadelesi” dosyası görüşme masasının üzerindeydi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un önünde duran dosya “Türkiye’nin terörle mücadelesi”ni n bütün detaylarını içeriyordu. Basına yansıyan bu fotoğraf Türkiye'nin asıl mesele olarak terörle mücadeleyi gördüğünün bir mesajı olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürdü
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmesinden ilk fotoğraflar
FOTOĞRAF 7
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmesinden ilk fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı.Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı. Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti.


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