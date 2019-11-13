Erdoğan-Trump görüşmesinde masada dikkat çeken dosya detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki ikili görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçti. Heyetler arasındaki görüşmeden kameralara yansıyan fotoğraflarda bir detay dikkat çekti. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin terörle mücadelesi” dosyası görüşmelerde Türkiye'nin asıl mesele olarak terörle mücadeleyi gördüğünün bir mesajı olarak yorumlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Erdoğan ve Trump daha sonra ikili görüşmeye geçti. Erdoğan ve Trump’ın ikili görüşmesi 1 saat 15 dakika sürerken iki lider çalışma yemeğine geçti. Heyetler arası görüşmeden basına yansıyan karelerden biri dikkat çekti.
Masada dikkat çeken dosya
İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin terörle mücadelesi” dosyası görüşme masasının üzerindeydi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un önünde duran dosya “Türkiye’nin terörle mücadelesi”ni n bütün detaylarını içeriyordu. Basına yansıyan bu fotoğraf Türkiye'nin asıl mesele olarak terörle mücadeleyi gördüğünün bir mesajı olarak yorumlandı.