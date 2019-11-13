Erdoğan-Trump görüşmesinde masada dikkat çeken dosya detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Erdoğan ve Trump daha sonra ikili görüşmeye geçti. Erdoğan ve Trump’ın ikili görüşmesi 1 saat 15 dakika sürerken iki lider çalışma yemeğine geçti. Heyetler arası görüşmeden basına yansıyan karelerden biri dikkat çekti.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin terörle mücadelesi” dosyası.

Masada dikkat çeken dosya

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin terörle mücadelesi” dosyası görüşme masasının üzerindeydi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un önünde duran dosya “Türkiye’nin terörle mücadelesi”ni n bütün detaylarını içeriyordu. Basına yansıyan bu fotoğraf Türkiye'nin asıl mesele olarak terörle mücadeleyi gördüğünün bir mesajı olarak yorumlandı.

DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürdü

FOTOĞRAF 7 Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmesinden ilk fotoğraflar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandı.Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı. Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti.



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