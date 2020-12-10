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Dünya Erdoğan ve Aliyev şükür namazı kıldı
ASYA

Erdoğan ve Aliyev şükür namazı kıldı

Azerbaycan'da bugün zafer kutlamaları gerçekleşiyor. Azerbaycan ziyaretinde Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte şükür namazı kıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğa ve Aliyev şükür namazı kıldı.
Erdoğa ve Aliyev şükür namazı kıldı.

Azerbaycan'ın günledir heyecanla beklediği zafer kutlamaları gerçekleşiyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, askeri geçit törenine katılmadan önce Bakü'deki Şehitler Camii'nde şükür namazı kılıp dua etti.

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ŞÜKÜR NAMAZI KILDILAR

Azerbaycan ziyaretinde Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikt Bakü'deki Şehitler Camii'nde şükür namazı kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev daha sonra ise Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

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Azerbaycan'da büyük heyecan: Bakü'den anlık fotoğraflar
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Karabağ Azerbaycandır yazılı tırlar kutlama alanına getirildi.
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Azerbaycan'da büyük heyecan: Bakü'den anlık fotoğraflar
Azerbaycan'da bugün zafer kutlamaları yapılacak. Azerbaycan halkının heyecanla beklediği kutlamalarda askeri teçhizat sergilenecek. Kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılacak. İşte Bakü'den gelen son fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan halkına mesaj: Kendilerini fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmalarını diliyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan halkına mesaj: Kendilerini fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmalarını diliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'den yetkililer Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen zafer kutlamasına katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ermenistanlı politikacıların barışçıl politikalar izlemesi durumunda bölgede çok daha farklı gelişmeler olacağını belirterek, ''Kendilerini fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmalarını diliyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev milli lider Haydar Aliyev'in kabrini ve Bakü Şehitler Hiyabı'nı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev milli lider Haydar Aliyev'in kabrini ve Bakü Şehitler Hiyabı'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdogan, mevkidaşı İlham Aliyev ile beraber Bakü Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret ederek, anıta çelenk bıraktı. Buradan çıkarak Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ederek dua ettiler.


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Şükür namazı kıldılar

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