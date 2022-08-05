Dünya Erdoğan ve Putin görüşmesi sonrası sekiz maddelik ortak bildiri
ASYA

Erdoğan ve Putin görüşmesi sonrası sekiz maddelik ortak bildiri.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de gerçekleşen görüşmesi sona erdi. İki liderin görüşmesi yaklaşık dört saat sürdü. Zirve sonrası yapılan ortak açıklamada, Suriye'de terör örgütlerine karşı dayanışma teyit edilirken, ulaşım, tarım ve inşaat sektörlerinde işbirliğini artırmada anlaşma sağlandığı belirtildi. Ayrıca, iki liderin doğal gaz ödemelerinin kısmen ruble ile yapılmasında anlaştığı öğrenildi.

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Haber Merkezi AA
Erdoğan ve Putin görüşmesi sonrası sekiz maddelik ortak bildiri.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'ye yaptığı günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Heyetlerarası görüşmenin ardından iki lider baş başa bir araya geldi. Görüşme dört saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgeye ayrıca rahatlama getirecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgeye ayrıca rahatlama getirecek

Dünyanın gözünü çevirdiği zirve sonrası Türkiye ve Rusya sekiz maddelik ortak bildiri yayınladı. İşte o maddeler:

Liderler, Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etmişlerdir.

Ukrayna'dan tahıl ve gıdanın taşınmasına yönelik İstanbul Mutabakatına varılmasında iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin rol oynadığı teyit edildi.

Türkiye-Rusya arasındaki samimi, açık sözlü ve güvene dayalı ilişkilerin bölgesel ve uluslararası istikrarın tesisi açısından taşıdığı öneme işaret edildi.

Rusya'nın tahıl, gübre ve gübre üretimi için hammaddenin kesintisiz ihracı dahil, İstanbul Mutabakatının lafzı ve ruhuna uygun şekilde uygulanmasının altı çizildi.

'BÖLGEYE RAHATLAMA GETİRECEK'

İki lider bir araya gelemden önce ortak basın toplantısı düzenlemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir." dedi. Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Başkan Erdoğan, Putin'e teşekkür ederek Tahran ziyaretinin ardından 17 gün aradan sonra tekrar bir araya gelişleri sebebiyle memnuniyetini ifade etti.

Putin: Avrupalı devletler Türkiye'ye minnettar olmalı
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Putin: Avrupalı devletler Türkiye'ye minnettar olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Görüşme öncesi iki lider ortak açıklama yaptı. Türk Akımı sayesinde Rus doğal gazının Avrupa'ya sorunsuz bir şekilde sevk edildiğini belirten Putin, 'Avrupalı tüketiciler Rus gazını alabildikleri için Türkiye'ye minnettar olmalı' dedi. Ayrıca tahıl koridorunun kurulmasındaki girişimleri nedeniyle Erdoğan'a teşekkür eden Vladimir Putin, 'Tüm bunlar sizin kişisel çabanız sayesinde mümkün olabildi' ifadelerini kullandı.

PUTİN: AVRUPA, TÜRKİYE'YE MİNNETTAR OLMALIDIR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise şu açıklamada bulunmuştu: "Bugünkü Soçi toplantısından önce ekonomik konulardan sorumlu Rus kurum ve kuruluşlarımız davetiniz üzerine Türkiye'ye geldi. İkili işbirliğimizin tüm önemli kilit boyutlarını Türkiye'deki bu görüşmelerde ele aldılar. Görüşülmesi gereken birçok konu var. Ticaret hacmimiz bu yıl yüzde 70 oranında arttı. Hatta yılın ilk çeyreğinde 2 misli artmış bulunuyor. Bizim gerçekleştirdiğimiz birçok stratejik proje de var örneğin Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Enerji sektöründe de birtakım projelerimiz var. Türk akımı proje hattını tamamladık. Rus gazını Avrupa'ya sevk edebileceğimiz önemli boru hatlarından biri haline geldi. Türk akımı eksiksiz şekilde çalışmaya devam ediyor. Türkiye sadece doğalgaz sevk etmiyor, Avrupa'daki tüketicilere de gazımızı aktarıyor. Avrupa'daki tüketiciler, Rus gazını Türkiye'den alabildikleri için Türkiye'ye minnettar olmalılar. Türkiye'ye sıkıntı çekmeden petrol, kömür ve doğalgaz ihraç ediyoruz."

Putin Erdoğan’ı kapıda karşıladı
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Putin Erdoğan’ı kapıda karşıladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Soçi'de Rus Sanatoryum'daki görüşme öncesi kapıda karşıladı. İki lider, el sıkışarak basına poz vermelerinin ardından içeriye geçti.
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