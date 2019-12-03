Dünya Erdoğandan Merkel, Johnson ve Macrona Güçlü Türkiye kitabı
AVRUPA

Erdoğan’dan Merkel, Johnson ve Macron'a ‘Güçlü Türkiye’ kitabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dörtlü Zirve’de liderlere İletişim Başkanlığınca İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlanan 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını takdim etti. 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabının yanı sıra daha önce İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Türkiye’nin Terörle Mücadelesi' ve 'Suriye’de Yeni Yaşam' adlı kitaplar da Liderler Zirvesi’nde ve ikili görüşmeler esnasında liderlere sunulacak.

Haber Merkezi DHA
Liderlere hediye edilen kitaplar.
Liderlere hediye edilen kitaplar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Londra’da gerçekleştirilen Suriye konulu Dörtlü Zirve’de, İletişim Başkanlığınca 4 dilde hazırlanan 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' adlı kitabı Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a kendi dillerinde takdim etti.

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Dört dilde hazırlandı


Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde hazırlanan kitapta, bir NATO üyesi olarak Türkiye’nin ittifaka sunduğu katkılar ve üstlendiği görevler hakkında detaylı bilgi verildi. Türkiye’nin ve diğer ülkelerin NATO’ya bakışının ele alındığı kitapta, Türkiye’nin NATO’dan beklentilerine yönelik bir bölüm ayrıldı. Bu bölümde terörizme karşı ortak mücadele ve Türkiye’nin savunmasına NATO’nun katkılarının sürdürülmesinin beklendiği vurgusu yapıldı. Türkiye’nin, NATO üyesi donörlerinin güvenli bölge tesisine yönelik katkı sağlamaları beklentisi de bu bölümde dile getirildi.

Liderlere sunulacak diğer kitaplar


  • 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabının yanı sıra daha önce İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Türkiye’nin Terörle Mücadelesi' ve 'Suriye’de Yeni Yaşam' adlı kitaplar da Liderler Zirvesi’nde ve ikili görüşmeler esnasında liderlere sunulacak.
  • 'Türkiye’nin Terörle Mücadelesi' kitabı daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kasım ayında ABD’ye gerçekleştirdiği ziyarette ABD Başkanı Donald Trump ve heyetine verilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dörtlü Zirve’ye katılmak üzere Downing Street’e geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dörtlü Zirve’ye katılmak üzere Downing Street’e geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve'ye katılmak üzere 10 Downing Street'e geldi. Zirve'de Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.

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