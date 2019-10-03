Erdoğan’dan Mescid-i- Aksa'ya Kabe örtüsü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine hediye edilen Kabe örtüsünden bir parçayı üç ay önce Mescid-i Aksa’nın İslami Müzesine bağışladı.
Mescid-i Aksa İslam Eserleri Müzesi Filistin’de İslam eserleri için inşa edilen ilk müze özelliğini taşıyor. Bu müzede Kur’an el yazmaları gibi çok sayıda İslam eseri sergileniyor.
21 Ağustos 1969 tarihinde fanatik bir Yahudi tarafından kundaklanan mescidde Nureddin Mahmud Zengî’nin yaptırdığı ahşap minberden kurtarılan birkaç parça tahtası da yine bu müzede sergileniyor. Yahudilerin zaman zaman İslam Müzesi'ne saldırıları da eksik olmuyor.