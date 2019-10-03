Dünya Erdoğandan Mescid-i- Aksaya Kabe örtüsü
ORTADOĞU

Erdoğan’dan Mescid-i- Aksa'ya Kabe örtüsü

Yahudi işgali altında bulunan Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya hassasiyeti bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buraya verdiği önemi önemli bir hediye ile bir kez daha gösterdi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Kabe örtüsü.
Kabe örtüsü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine hediye edilen Kabe örtüsünden bir parçayı üç ay önce Mescid-i Aksa’nın İslami Müzesine bağışladı.

  • Mescid-i Aksa İslam Eserleri Müzesi Filistin’de İslam eserleri için inşa edilen ilk müze özelliğini taşıyor. Bu müzede Kur’an el yazmaları gibi çok sayıda İslam eseri sergileniyor.

Osmanlı'nın Kabe örtüsü dünyaya tanıtılıyor
DÜNYA
Osmanlı'nın Kabe örtüsü dünyaya tanıtılıyor

Kabe Örtüsü.

21 Ağustos 1969 tarihinde fanatik bir Yahudi tarafından kundaklanan mescidde Nureddin Mahmud Zengî’nin yaptırdığı ahşap minberden kurtarılan birkaç parça tahtası da yine bu müzede sergileniyor. Yahudilerin zaman zaman İslam Müzesi'ne saldırıları da eksik olmuyor.

Kâbe’nin örtüsü değiştirildi
OYNAT 02:07
Kâbe’nin örtüsü değiştirildi
Hacıların Mekke-i Münevvere'den Arafat'a çıktığı arife günü, sabah namazı sonrası değiştirme işlemi gerçekleştirildi. Bir gün önce tekerlekli asansörlerle Kâbe'nin çatısına çıkan görevliler, 47 metre uzunluğundaki, 657 metrekare büyüklüğündeki Kâbe örtüsünü 4 köşeden sökerek değiştirme işlemine hazırladı. Eskisi alınırken, aynı anda yenisi çekilen örtü değiştirme işlemi 5 saat sürdü. Üzerinde ayet-i kerime yazılı siyah ipek örtünün eski olanı bir taraftan alınırken, diğer taraftan Mekke'deki özel bir atölyede 250 kişinin el işi dokuduğu yeni örtü yukarı çekildi.
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