Erdoğan'dan Rusya dönüşü uçakta flaş açıklama: Süre doldu verilen sözler tam manasıyla yerine getirilmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Rusya’nın Soçi kentinden Ankara’ya geldi.
"Taviz verirsek terörün önünü açarız"
Gece yarısı toplantı
Rusya'dan dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece saatlerinde Ankara'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile terör örgütü PKK-PYD'nin Barış Pınarı Bölgesi'nden tam anlamıyla çekilip çekilmediğinin masaya yatırıldığı bir toplantı yapacağı öğrenildi. Sahadan gelen bilgilerin değerlendirilmesinden sonra Cumhurbaşkanlığının bir açıklama yapması bekleniyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı’nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan ile birlikte bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara’ya geldi.