Erdoğan’ın BAE ziyaretini dünya nasıl gördü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Veliaht Prens Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın ziyaretinin ardından, BAE’ye iade-i ziyarette bulundu. Bu ziyaret dış basında geniş yer buldu. Haberlerde Erdoğan’ın 10 yıldan sonra ilk defa BAE’yi ziyaret ettiği vurgulandı. “Ziyaret, iddialı vizyonlarla gelecek vaat eden bir gelecek inşa etmek amacıyla yeni bir şafağın parıltısını temsil ediyor” yorumu yapıldı.
Reuters’da, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yatırım ve savunma da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde 13 işbirliği anlaşmasının imzaladığı aktarıldı ve anlaşmaların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyareti sırasında imzalandığı vurgulanarak bu durumun iki ülkenin ekonomik ortaklığa doğru bir eksende ilişkileri düzeltmesi anlamına geldiği dile getirildi.
Katar merkezli Al Jazeere’de , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için BAE'yi ziyaret ettiğine ve yapılan iş birliğinin sadece ikili ilişkilerde değil bölgesel düzeyde de etkili olacağının altı çizildi. Ayrıca, BAE'de siyaset bilimi profesörü olan Abdul Khaleq Abdallah, iki ülkenin “stratejik bir siyasi ortaklığı” desteklemeyi hedeflemesi gerektiğini dile getirdi.
BAE merkezli resmi haber ajansı WAM'ın bildirdiğine göre, BAE ile Türkiye arasındaki ilişkiler hayati sektörlerde sürekli gelişmeye tanık oluyor ve iki ülkenin ortak çalışma geliştirme ve işbirliği için daha fazla fırsat yaratma konusundaki liderliğinin keskinliğini yansıtıyor.
Alarabiya News’de ise Erdoğan’ın ziyaretinin ülkeler arasındaki ticaretin "büyük potansiyelini" ilerletmesinin umduğunu belirtti.
Al-Ain’de kaleme alınan makalede ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretinin yenilenen görünümü ve iddialı vizyonları ile gelecek vaat eden bir gelecek inşa etmek ve uluslararası ilişkilerin yollarını takip etmek amacıyla yeni bir şafağın parıltısını temsil ettiğinin altı çizildi.