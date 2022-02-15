Dünya Erdoğanın BAE ziyaretini dünya nasıl gördü?
AVRUPA

Erdoğan’ın BAE ziyaretini dünya nasıl gördü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Veliaht Prens Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın ziyaretinin ardından, BAE’ye iade-i ziyarette bulundu. Bu ziyaret dış basında geniş yer buldu. Haberlerde Erdoğan’ın 10 yıldan sonra ilk defa BAE’yi ziyaret ettiği vurgulandı. “Ziyaret, iddialı vizyonlarla gelecek vaat eden bir gelecek inşa etmek amacıyla yeni bir şafağın parıltısını temsil ediyor” yorumu yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan’ın BAE ziyaretini dünya nasıl gördü?
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Saffet Özdemir

Reuters’da, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yatırım ve savunma da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde 13 işbirliği anlaşmasının imzaladığı aktarıldı ve anlaşmaların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyareti sırasında imzalandığı vurgulanarak bu durumun iki ülkenin ekonomik ortaklığa doğru bir eksende ilişkileri düzeltmesi anlamına geldiği dile getirildi.

Katar merkezli Al Jazeere’de , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için BAE'yi ziyaret ettiğine ve yapılan iş birliğinin sadece ikili ilişkilerde değil bölgesel düzeyde de etkili olacağının altı çizildi. Ayrıca, BAE'de siyaset bilimi profesörü olan Abdul Khaleq Abdallah, iki ülkenin “stratejik bir siyasi ortaklığı” desteklemeyi hedeflemesi gerektiğini dile getirdi.

Aljazeera
Aljazeera

El Beyan gazetesi Erdoğan'ın BAE'ye yapacağı ziyareti, "Stratejik ilişkilerde sıçrama" manşetiyle duyurdu.

BAE merkezli resmi haber ajansı WAM'ın bildirdiğine göre, BAE ile Türkiye arasındaki ilişkiler hayati sektörlerde sürekli gelişmeye tanık oluyor ve iki ülkenin ortak çalışma geliştirme ve işbirliği için daha fazla fırsat yaratma konusundaki liderliğinin keskinliğini yansıtıyor.

BAE merkezli resmi haber ajansı WAM
BAE merkezli resmi haber ajansı WAM

Alarabiya News’de ise Erdoğan’ın ziyaretinin ülkeler arasındaki ticaretin "büyük potansiyelini" ilerletmesinin umduğunu belirtti.

Al-Ain’de kaleme alınan makalede ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretinin yenilenen görünümü ve iddialı vizyonları ile gelecek vaat eden bir gelecek inşa etmek ve uluslararası ilişkilerin yollarını takip etmek amacıyla yeni bir şafağın parıltısını temsil ettiğinin altı çizildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de: Bin Zayid tarafından resmi törenle karşılandı
FOTOĞRAF 26
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.<br>
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Bin Zayid, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.<br><br>
Title
Heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Bin Zayid, anlaşmaların imza törenine katıldı.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Al Nahyan ile Kasr El Vatan Sarayı'nda baş başa görüşme gerçekleştirdi ve şeref defterini imzaladı.<br><br>Erdoğan, ziyaretine ilişkin şunları kaydetti:<br><br>\"Aziz Kardeşim Şeyh Muhammed Bin Zayid'in davetine icabetle dost Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum.<br><br>Vatan Sarayı'nda ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek amacıyla aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.<br><br>Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnükabul ve misafirperverlik için Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kardeşlerime teşekkür ediyor, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum.\"
Title
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyaretinden kareler...
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de: Bin Zayid tarafından resmi törenle karşılandı
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) iki gün sürecek bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. Program öncesi Kasr El Vatan Sarayı'nda tören hazırlığı yapıldı.

Abu Dabi'nin sembol binasına Türk bayrağı yansıtıldı
OYNAT 00:25
Abu Dabi'nin sembol binasına Türk bayrağı yansıtıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dolayısıyla Abu Dabi'nin sembol binasına Türk bayrağı yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti BAE basınında: Türkiye ile stratejik ilişkiler gelişiyor
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti BAE basınında: Türkiye ile stratejik ilişkiler gelişiyor
Tarihi değiştirecek müthiş keşif

Tarihi değiştirecek müthiş keşif

Türkiye'nin 375 km açıklarında bulundu: Gizemi çözülemedi.
TikTok fenomenigöçmen teknesinde

TikTok fenomeni
göçmen teknesinde

​İtalya'da lüks alışveriş yaptı: Görüntüler infiale neden oldu.
Oto galeriden lüks cip çalan suç makinası çocuklar yakalandı

Atık kumbara projesi

Atık kumbara projesi

​Karatay Belediyesinin bu projesiyle 1,5 hektometreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildi.

​Bahçeli: Zillet İttifakı'nın 28 Şubat'a gün vermesi elbette tesadüfi değildir.
DAP şimdi de borsaya geliyor

DAP şimdi de borsaya geliyor

​'Sağlıklı Evler' halka açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi giderek artıyor

​Üsküdar'daki Kuzguncuk Parkı kayıyor.

Dünya literatürüne bir ilk olarak geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.