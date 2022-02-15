Erdoğan’ın BAE ziyaretini dünya nasıl gördü?

Saffet Özdemir

Reuters’da, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yatırım ve savunma da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde 13 işbirliği anlaşmasının imzaladığı aktarıldı ve anlaşmaların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyareti sırasında imzalandığı vurgulanarak bu durumun iki ülkenin ekonomik ortaklığa doğru bir eksende ilişkileri düzeltmesi anlamına geldiği dile getirildi.

Katar merkezli Al Jazeere’de , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için BAE'yi ziyaret ettiğine ve yapılan iş birliğinin sadece ikili ilişkilerde değil bölgesel düzeyde de etkili olacağının altı çizildi. Ayrıca, BAE'de siyaset bilimi profesörü olan Abdul Khaleq Abdallah, iki ülkenin “stratejik bir siyasi ortaklığı” desteklemeyi hedeflemesi gerektiğini dile getirdi.

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Aljazeera

El Beyan gazetesi Erdoğan'ın BAE'ye yapacağı ziyareti, "Stratejik ilişkilerde sıçrama" manşetiyle duyurdu.

BAE merkezli resmi haber ajansı WAM'ın bildirdiğine göre, BAE ile Türkiye arasındaki ilişkiler hayati sektörlerde sürekli gelişmeye tanık oluyor ve iki ülkenin ortak çalışma geliştirme ve işbirliği için daha fazla fırsat yaratma konusundaki liderliğinin keskinliğini yansıtıyor.

BAE merkezli resmi haber ajansı WAM

Alarabiya News’de ise Erdoğan’ın ziyaretinin ülkeler arasındaki ticaretin "büyük potansiyelini" ilerletmesinin umduğunu belirtti.

Al-Ain’de kaleme alınan makalede ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretinin yenilenen görünümü ve iddialı vizyonları ile gelecek vaat eden bir gelecek inşa etmek ve uluslararası ilişkilerin yollarını takip etmek amacıyla yeni bir şafağın parıltısını temsil ettiğinin altı çizildi.

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FOTOĞRAF 26 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.<br> Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Bin Zayid, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.<br><br> Heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Bin Zayid, anlaşmaların imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Al Nahyan ile Kasr El Vatan Sarayı'nda baş başa görüşme gerçekleştirdi ve şeref defterini imzaladı.<br><br>Erdoğan, ziyaretine ilişkin şunları kaydetti:<br><br>\"Aziz Kardeşim Şeyh Muhammed Bin Zayid'in davetine icabetle dost Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum.<br><br>Vatan Sarayı'nda ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek amacıyla aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.<br><br>Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnükabul ve misafirperverlik için Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kardeşlerime teşekkür ediyor, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum.\" İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyaretinden kareler... Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de: Bin Zayid tarafından resmi törenle karşılandı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) iki gün sürecek bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. Program öncesi Kasr El Vatan Sarayı'nda tören hazırlığı yapıldı.



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